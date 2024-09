Les défenseurs de l'environnement discutent avec les autorités aéroportuaires.

Malgré des points de vue opposés, les représentants de la Last Gen Climate Squad ont échangé avec ceux de l'association aéroportuaire dans le cadre de l'ADV. Aucun accord, contrat ou résultat n'a été rapporté, selon Rolf M., porte-parole de la Last Gen Squad. Ils ont trouvé la discussion passionnante, explorant quels vols sont essentiels et comment ils pourraient s'aligner sur les méthodes de transport futures. Cependant, comme l'a souligné M., ils n'ont pas obtenu de réponses substantielles à ces questions.

L'association aéroportuaire a décrit les discussions comme rationnelles, mais elles n'ont pas abouti à un point de vue unifié. Ils ont mis en avant comment le trafic aérien stimule la croissance économique de leur point de vue et ont proposé des plans pour réduire les émissions.

Ils ont défendu leur position, affirmant que les émissions de CO2 des aéroports avaient chuté d'environ 60% entre 2010 et 2023. L'association a pris à partie les activités de la Last Gen Squad aux aéroports allemands ces derniers mois, comme indiqué dans leur communiqué.

Les passionnés de l'Enthousiasme Climatique de la Last Gen Squad ont causé des perturbations dans de nombreux aéroports en Allemagne, protestant pour une meilleure sécurité climatique.

L'association aéroportuaire a reconnu les préoccupations des activistes climatiques, mettant en avant leurs propres efforts pour réduire les émissions. Malgré les perturbations des activistes aux aéroports allemands, l'association a soutenu que les émissions du trafic aérien avaient considérablement diminué.

Lire aussi: