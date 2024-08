- Les défenseurs de la gauche proposent une stratégie financière agressive pour l'Allemagne de l'Est.

La Gauche plaide pour un coup de pouce à l'investissement en Allemagne de l'Est. "Il y a un besoin total d'investissement public d'environ 600 milliards d'euros en Allemagne au cours de la prochaine décennie, ce qui représente environ 190 milliards pour les États fédéraux de l'Est", a déclaré le parti en réponse à une question. Une solide infrastructure publique est cruciale pour les normes de vie locales. Il y a un manque d'investissement important dans les municipalités pour les écoles, les garderies, les établissements de soins de santé et l'infrastructure de transport. "Il est grand temps d'agir." Les détails de la stratégie seront révélés par le président fédéral Martin Schirdewan et le président de la Saxe gauche Stefan Hartmann à Berlin le lundi.

En particulier, la Gauche suggère l'établissement d'un "Fonds d'infrastructure de l'Est". Il serait exempté de la limite de dette, permettant ainsi d'investir dans une économie tournée vers l'avenir, d'étendre les services publics et de résoudre le déficit d'investissement dans les municipalités et les États de l'Est. Avec des plans d'investissement contraignants, l'expansion des transports publics locaux, la rénovation des écoles et l'établissement de centres communautaires dans les villages peuvent être gérées. Des mesures transitoires sont nécessaires pour les secteurs économiques très touchés.

Un autre aspect est de promouvoir les coopératives et les entreprises détenues par les employés : "Dans la succession d'entreprise, il y a souvent un vide qui peut être comblé en transférant l'entreprise à la propriété des employés", a-t-il déclaré. Dans les villages, "des centres communautaires" doivent être établis : "Ils servent de lieux de rencontre et fournissent des services de base tels que le courrier et les services bancaires (...). La gestion des centres communautaires est assurée par des emplois collectivement convenus. Nous estimons qu'il en coûtera 100 millions d'euros sur une période de cinq ans pour 50 à 60 centres communautaires par région d'État fédéral de l'Est". Dans le secteur de la santé, les municipalités ont besoin de leurs propres polycliniques.

Gauche : les Allemands de l'Est gagnent moins

Selon la Gauche, les salaires et les pensions à l'Est doivent augmenter. "En moyenne, les Allemands de l'Est travaillent plus longtemps et gagnent environ 10% de moins que leurs homologues de l'Ouest. L'an dernier, les employés à temps plein en Allemagne de l'Est ont gagné en moyenne 824 euros de plus par mois que leurs homologues de l'Ouest", ont-ils expliqué. Les régions salariales de l'Est et de l'Ouest doivent être abolies, et des salaires égaux doivent être payés dans le secteur public ou les heures de travail doivent être égalisées.

De plus, il s'agit de maintenir les municipalités à flot financièrement. Beaucoup d'entre elles sont toujours endettées. "Le fossé financier entre les municipalités riches et pauvres en Allemagne est choquant. Dans les régions où les municipalités ont des difficultés financières, l'harmonie sociale se détériore." Une initiative efficace d'allègement de la dette de la part du gouvernement fédéral est nécessaire. Les dettes restantes de la RDA doivent être effacées. Un fonds de dette pour les municipalités est essentiel.

