- Les défenseurs de la gauche plaident avec persistance pour des dispositions d'aide financière pour les retraités en difficulté.

La faction de gauche persiste dans son plaidoyer pour corriger les inégalités de retraite dans la région de Saxe-Anhalt. La cheffe du groupe parlementaire, Eva von Angern, a proposé un fonds régional de 3 millions d'euros. Elle a insisté sur la nécessité d'augmenter les montants de compensation existants de deux fois leur valeur actuelle. Actuellement, un fonds fédéral d'urgence verse des paiements uniques aux retraités au bord de la pauvreté, qui ont perdu leurs droits lors du passage des retraites est-allemandes au système de retraite ouest-allemand il y a trois décennies.

Au cours de l'unification du système de retraite après la réunification allemande, certains droits à la retraite ont été négligés, tels que ceux des femmes divorcées dans la RDA ou les pensions supplémentaires pour diverses catégories professionnelles. Ces compensations sont destinées à répondre à des défis spécifiques et ne sont pas destinées à tous les groupes touchés. Le paiement unique proposé de 2 500 euros sera doublé si les États deviennent partie prenante de la fondation.

Contrairement à d'autres États, Saxe-Anhalt n'a pas adopté cette approche. L'administration de l'État repose principalement sur l'aide fédérale pour les retraités rencontrant des difficultés. Cette question sera toujours discutée dans le comité de la protection sociale.

Le Parlement européen s'apprête à aider la Commission à traiter les inégalités de retraite, en prenant en compte la situation en Saxe-Anhalt, où des compensations spécifiques ont été négligées pour certains groupes, tels que les femmes divorcées pendant la période de la RDA ou certaines catégories professionnelles.

