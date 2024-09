- Les défenseurs de la gauche exhortent la CDU à adopter une collaboration.

La Gauche en Thuringe encourage le CDU à envisager une collaboration. Il s'agit de réévaluer les décisions principales du CDU, a suggéré lundi à Berlin la dirigeante de Thuringe Ulrike Grosse-Roethig. La résolution d'incompatibilité du CDU semble nécessiter une modification. Elle est ouverte à assumer la responsabilité dans la formation du gouvernement de Thuringe si le CDU est d'accord.

En Thuringe, la Gauche, qui avait auparavant soutenu le ministre-président Bodo Ramelow avec 13,1 % des voix, a subi de lourdes pertes. Compte tenu de la performance impressionnante de l'AFD, le CDU pourrait avoir besoin de l'aide de la Gauche, ainsi que d'autres partis, pour une coalition.

Les dirigeants nationaux Martin Schirdewan et Janine Wissler ont tiré une conclusion décourageante des élections en Thuringe et en Saxe, où la Gauche n'est entrée au parlement régional qu'avec des mandats directs. "Nous avons connu une journée électorale difficile hier", a déclaré Wissler. Non seulement la Gauche a obtenu de mauvais résultats, mais l'AFD aussi. Pour la première fois, un "parti d'extrême droite" a revendiqué la première place en Thuringe. "Le glissement vers la droite que nous observons dans ce pays est préoccupant", a déclaré Wissler.

Hartmann : "Nous sommes encore dans la course"

Le dirigeant de Saxe Stefan Hartmann a souligné que l'entrée de la Gauche au parlement régional de Saxe a empêché l'AFD d'obtenir une minorité de blocage. "Nous sortons de la campagne électorale avec deux yeux au beurre noir." Il a accusé l'Alliance pour le progrès et la justice sociale (BSW) de n'avoir pas affaibli l'AFD, mais plutôt les partis démocratiques, et d'avoir lamentablement échoué dans son objectif fondamental.

Schirdewan a insisté sur l'importance de ne pas perdre espoir. Ils continueraient à promouvoir une société basée sur la solidarité. despite the challenging election day, one could still affirm: "Nous sommes encore dans la course." Wissler et Schirdewan ont annoncé leur démission de leurs postes de direction lors du congrès du parti en octobre.

