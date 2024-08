- Les défenseurs de gauche plaident pour un service ferroviaire amélioré en Saxe-Anhalt.

La faction de gauche au parlement régional plaide en faveur d'un renforcement des services ferroviaires en Saxe-Anhalt. "La proposition de nouvelle réduction des services InterCity (IC) en Saxe-Anhalt par Deutsche Bahn doit être empêchée à tout prix. L'administration de l'État doit plaider en leur faveur au niveau national", a déclaré la députée Kerstin Eisenreich à l'agence de presse allemande. Une proposition liée sera discutée au parlement la semaine prochaine.

Selon Eisenreich, les voies ferrées et les gares en Saxe-Anhalt sont systématiquement démantelées depuis trois décennies. L'accessibilité dans les zones rurales est progressivement réduite.

La gauche propose une extension des services InterCity et une intensification de l'horaire InterCity à au moins des services toutes les deux heures. "Dans le prochain budget de l'État 2025/26, il devrait y avoir plus de financement de l'État pour l'extension du réseau ferré dans l'État et plus d'électrification pour rendre le voyage en train plus attractif", a déclaré Eisenreich.

La proposition de la gauche pour des services ferroviaires renforcés en Saxe-Anhalt comprend une extension des services InterCity et un horaire InterCity frequent. Pour mettre en œuvre efficacement ces changements, l'administration de l'État doit plaider en faveur d'un financement et d'un soutien accrus pour les développements ferroviaires au niveau national.

Lire aussi: