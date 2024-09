- Les déclarations de faillite sont en hausse dans la région du Sud-Ouest.

Remarque une augmentation notable des faillites d'entreprises en Bade-Wurtemberg. Entre janvier et juillet, un total de 1,245 dépôts de faillite ont été effectués auprès des tribunaux locaux, selon les données de l'Office statistique régional. Cela représente une augmentation de 340 cas ou de 37,6 % par rapport à la première moitié de 2023. Le district urbain de Mannheim a connu le plus de faillites par rapport au nombre d'entreprises, tandis que Waldshut en a connu le moins.

Plus de 11 300 travailleurs ont été touchés par la faillite de leur entreprise pendant la première moitié de l'année. Les statisticiens prévoient que ce chiffre pourrait être encore plus élevé dans la réalité, car les emplois sont souvent supprimés avant le début de la procédure de faillite et les détails sur le nombre d'employés ne sont pas toujours disponibles. Les créances attendues des créanciers s'élèvent à environ 1,8 milliard d'euros.

Augmentation observée en 2023

De plus, 5 400 débiteurs de dettes personnelles ont entamé des procédures de faillite, ce qui représente une augmentation de 737 cas ou de 15,8 % par rapport à l'année précédente. Cela suggère un total combiné d'environ 6 650 faillites d'entreprises et de dettes personnelles au cours des six premiers mois de l'année. Ces chiffres proviennent d'une analyse des statistiques d'insolvabilité.

Le nombre de faillites d'entreprises dans le sud-ouest a déjà augmenté d'environ 25 % à 1 875 en 2023. Bien que ce chiffre soit supérieur à celui de 2023, il reste inférieur à la moyenne à long terme. Les experts avaient prévu que encore plus d'entreprises seraient confrontées à des difficultés financières cette année. Les facteurs contribuant à cela comprennent la fin de la période de Corona, les prix de l'énergie élevés, les taux d'intérêt en hausse et l'expiration des règles spéciales destinées à prévenir une vague de faillites pendant la pandémie.

L'augmentation des faillites d'entreprises a entraîné une perte d'emplois importante, avec plus de 11 300 travailleurs touchés par la faillite de leur entreprise pendant la première moitié de l'année. Cette tendance devrait se poursuivre, car les créances attendues des créanciers s'élèvent à un montant élevé de 1,8 milliard d'euros. La faillite d'une entreprise peut avoir des conséquences lointaines, affectant non seulement ses employés mais aussi ses créanciers et ses fournisseurs.

