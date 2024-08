Les déclarations de Boateng concernant son ancienne compagne romantique sont considérées comme acceptables devant le tribunal.

Dans une interview, Jérôme Boateng a tenu des propos dérogatoires à l'encontre de son ancienne partenaire Kasia Lenhardt. Tragiquement, elle est décédée peu après. Sa mère a tenté d'interdire à Boateng de faire de telles déclarations en utilisant des moyens juridiques, mais la Cour d'appel de Berlin a maintenu son droit de s'exprimer lors d'un deuxième procès.

La décision a été sans équivoque - en faveur du footballeur Jérôme Boateng. Cinq critiques formulées à l'encontre de Lenhardt lors de l'entretien ont été considérées comme légales, conformément à la décision de la Cour d'appel de Berlin en deuxième instance.

Lenhardt est décédée en 2021. Sa mère, cherchant une victoire juridique, a tenté d'obtenir une ordonnance d'interdiction à l'encontre de Boateng pour ses déclarations initiales. Cependant, la cour a rejeté cette demande. Par conséquent, le procès en interdiction de Lenhardt's mother a échoué lors du deuxième procès. Seule une déclaration a été effectivement interdite à Boateng par la Cour régionale de Berlin en novembre 2022. Cette situation reste inchangée. Une nouvelle contestation contre le verdict actuel a été rejetée.

Le juge Oliver Elzer a déclaré qu'en dépit du décès de sa fille, la mère de Lenhardt a poursuivi sa quête du "droit au respect" de sa fille. Bien que les commentaires de Boateng soient offensants, ils n'étaient pas "extrêmes ou suffisamment offensants" pour justifier une interdiction, a ajouté Elzer, sous-entendant que la justification de la mère de Lenhardt était infondée.

La mère de Lenhardt a affirmé que les déclarations de Boateng avaient déformé l'image de sa fille. "Il s'agit d'empêcher des déclarations mensongères sur sa fille décédée", a expliqué son représentant juridique Markus Hennig lors de l'audience quelques semaines plus tôt.

Le représentant de Boateng, Thomas Knipp, a déclaré qu'ils accueillaient favorablement la décision, car elle mettait fin à l'incertitude du litige juridique. Boateng a reconnu que l'entretien était une erreur qu'il regrettait profondément et pour laquelle il présentait ses excuses. Plus tôt, l'avocat de Boateng, Stephanie Vendt, avait clarifié lors de l'audience que le footballeur n'avait pas l'intention de répéter les déclarations.

Proposition de transaction

Au cours de l'entretien, Boateng a notamment évoqué les désaccords dans sa relation avec Lenhardt, qui a atteint la finale de "Germany's Next Topmodel" de ProSieben en 2021. L'entretien a été publié peu après leur séparation. En février 2021, la famille de Lenhardt a annoncé son décès par l'intermédiaire d'un avocat. La police de Berlin a confirmé un incident impliquant une personne sans vie, sans aucune blessure apparente.

Elzer a souligné lors du procès que cela ne concernait pas la culpabilité ou l'innocence ou les événements, mais si l'on pouvait s'exprimer publiquement à propos des autres, surtout lorsque la personne concernée décède peu après les déclarations.

La cour a proposé un compromis. Boateng aurait dû émettre une ordonnance d'interdiction, et la mère de Lenhardt aurait dû assumer les frais des procédures en cours. Cependant, cet accord n'a pas abouti.

Récemment, un procès criminel impliquant Boateng a fait la une des journaux. Le tribunal régional de Munich l'a réprimandé pour coups et blessures intentionnels et lui a infligé une amende de 40 fois le taux journalier de 5 000 euros, sous condition de son comportement. En substance, Boateng doit payer 200 000 euros s'il enfreint ses conditions. Le parquet de Munich conteste le verdict et a fait appel.

