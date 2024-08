- Les décisions en attente dans le divorce complexe de Ben Affleck et Jennifer Lopez impliquent potentiellement l'implication de Matt Damon.

Lorsque deux personnes se remettent ensemble dans la vie, il est difficile d'imaginer que leur relation vacillera, surtout si l'on pense avoir maîtrisé l'art des relations cette fois-ci. C'est apparemment ce qui s'est passé pour Jennifer Lopez et Ben Affleck, qui ont choisi de ne pas signer de contrat prénuptial et ont probablement cru que leur amour était indestructible.

Cependant, leur amour s'est effondré deux ans après le mariage. Le 20 août, jour de leur anniversaire de mariage, Jennifer Lopez a demandé le divorce de son partenaire bien-aimé. Des "différences irréconciliables" ont été rapportées dans la demande. Les médias américains ont spéculé que Ben Affleck avait du mal à gérer la publicité et à afficher leur relation sur les réseaux sociaux. Cependant, aucune partie ni les raisons de cette action n'ont été confirmées.

Le site d'information "TMZ" a cependant découvert des informations sur les biens du couple. Étant donné que Jennifer Lopez et Ben Affleck n'ont pas signé de contrat prénuptial ni de contrat de propriété, tous les biens acquis et gagnés pendant leur mariage de deux ans seront partagés. L'une des principales richesses est apparemment la part de Ben Affleck dans la société de production "Artists Equity (AE)".

Jennifer Lopez pourrait potentiellement réclamer une part des profits d'AE

La société de production a été créée en novembre 2022, ce qui tombe dans la période de propriété conjointe, et a connu du succès. Cela pourrait signifier que J. Lo pourrait avoir une part financière dans une partie des profits des films actuels et à venir d'AE comme "Air", "Invincible", "Les Instigateurs", "Petites choses comme celles-ci" et "Le Comptable 2". Cependant, une autre star d'Hollywood est involontairement entraînée dans le divorce de Bennifer : l'ami de Affleck, Matt Damon.

Pendant cette période, Jennifer Lopez a également remporté des gains importants. Elle a été impliquée dans des projets tels que "Atlas", "La Mère", "Mariage forcé" et "Marry Me". Elle a également réalisé un documentaire sur sa vie intitulé "C'est moi... maintenant".

Le couple possède une maison à Beverly Hills, évaluée à environ 68 millions de dollars, qui a été sur le marché depuis quelques semaines. Cependant, une hypothèque d'environ 20 millions de dollars est également attachée à la propriété.

Le magazine "Wealth" estime que les actifs totaux de Jennifer Lopez seront d'environ 335 millions de dollars d'ici 2024, sa richesse devant augmenter de 30 millions de dollars cette année-là. En revanche, Ben Affleck, selon le portail, est relativement pauvre avec environ 140 millions de dollars d'actifs, sans divulguer le revenu annuel de l'acteur.

Malgré être ami avec Ben Affleck, Matt Damon pourrait se retrouver involontairement impliqué dans les procédures de divorce en raison de sa part dans la société de production d'Affleck, Artists Equity (AE). Cette société, créée pendant le mariage du couple, a connu du succès et pourrait potentiellement contribuer à la division des biens.

Matt Damon, comme son ami Ben Affleck, a également remporté des gains importants dans l'industrie du divertissement. Ses productions, telles que "Stillwater" et "The Last Duel", renforcent sa valeur nette à Hollywood.

