- Les décideurs locaux plaident pour la mise en place d'une piscine publique à Magdebourg.

Après le succès des nageurs allemands aux Jeux olympiques, le gouvernement de Saxe-Anhalt plaide pour la construction d'une installation de natation dans la capitale de l'État. Selon la ministre de l'Intérieur Tamara Zieschang (CDU) lors de la législature de l'État, "L'avenir de la natation en Allemagne est à Magdebourg". Les athlètes de Saxe-Anhalt ont réalisé des performances impressionnantes aux Jeux de Paris. Il est dans l'intérêt national de construire sur ces réalisations, a-t-elle soutenu.

Les nageurs du centre d'entraînement fédéral de Magdebourg ont remporté plus de 25 médailles aux Jeux olympiques et aux Championnats du monde et d'Europe au cours des cinq dernières années. Lukas Martens a remporté la médaille d'or du 400m nage libre aux Jeux d'été de Paris. L'équipe comprend des nageurs clés tels que le champion olympique Florian Wellbrock et Isabel Gose, qui a remporté une médaille de bronze à Paris. De plus, l'entraîneur national de longue distance Bernd Berkhahn est basé à Magdebourg.

Andreas Silbersack, chef de file du FDP, a déclaré que le centre de natation devrait être établi à Magdebourg et pas ailleurs. Il a mis en évidence la possibilité que l'Allemagne soumette une candidature pour les Jeux olympiques de 2040. "C'est un investissement judicieux que de ramener le Centre allemand de natation à Magdebourg pour cela", a-t-il déclaré.

Les Jeux olympiques ont été une plateforme importante pour les réalisations des nageurs de Magdebourg, avec Lukas Martens remportant une médaille d'or du 400m nage libre aux récents Jeux d'été. Avec la possibilité que l'Allemagne organise les Jeux olympiques de 2040, l'établissement d'un centre de natation à Magdebourg pourrait renforcer davantage la puissance de la natation allemande lors de tels événements mondiaux.

