- Les décès liés au fentanyl à des concentrations de deux milligrammes: une quantité croissante de ce puissant opioïde entre-t-elle en Allemagne?

Dans le vibrant monde de la drogue illicite, l'héroïne est un produit récréatif majeur depuis des années, avec une proportion significative de décès liés aux drogues en Allemagne qui lui est attribuable. Cependant, des drogues encore plus mortelles comme le Fentanyl font leur apparition sur le marché. Le Dr. Norbert Scherbaum, un psychiatre renommé, met en évidence que le Fentanyl est remarquablement addictif et environ 50 fois plus fort que l'héroïne, entraînant ainsi un nombre disproportionné de décès. Une quantité aussi faible que 2 milligrammes peut être fatale.

En 2021, 2227 personnes ont perdu la vie en Allemagne suite à la consommation de substances illicites, avec l'héroïne impliquée dans 712 cas, suivie de près par la cocaïne (610) et la crack (507). La consommation mixte a souvent été détectée.

Des milliers de décès par surdose de Fentanyl aux États-Unis

Aux États-Unis, le Fentanyl s'est transformé en un problème de drogue majeur avec des dizaines de milliers de décès. L'Institut national américain de recherche sur l'abus de drogue rapporte que plus de 70 000 personnes sont mortes d'une surdose de Fentanyl en 2021 seule, principalement due à des opioïdes synthétiques.

Le Fentanyl appartient à une catégorie de drogues relativement nouvelles : les opioïdes synthétiques tels que le Tilidin, le Tramadol et l'Oxycodone, qui sont utilisés comme médicaments pour gérer la douleur sévère. Le Fentanyl fonctionne de manière similaire à la morphine, mais est entièrement synthétisé. En médecine, il est utilisé pour traiter des conditions telles que la douleur du cancer.

La drogue peut être consommée par voie orale, injectée, inhalée, fumée ou appliquée à l'aide d'un timbre. En Allemagne, Scherbaum, qui dirige le Bureau central allemand pour les questions de toxicomanie (BfArM), suggère que le Fentanyl n'a pas encore eu un impact substantiel par rapport aux États-Unis. La crise des opioïdes aux États-Unis a été principalement entraînée par la prescription excessive et insouciante de puissants analgésiques.

En Allemagne, de tels médicaments sont en effet prescrits en grandes quantités et plus fréquemment qu'auparavant, selon Scherbaum. Cependant, cela n'est pas au même niveau qu'aux États-Unis. De plus, des enquêtes répétées parmi les patients dépendants aux opioïdes dans les cliniques de désintoxication en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont révélé que le Fentanyl a eu un rôle mineur en Allemagne jusqu'à présent.

À Berlin, Rüdiger Schmolke du service d'urgence pour les personnes en danger de drogue et dépendantes aux drogues rapportent que le Fentanyl n'a pas encore joué un rôle significatif dans la scène de drogue ouverte de la ville. "Nous l'avons trouvé dans des tests, mais ce n'est pas la drogue que nos clients recherchent."

L'héroïne est considérée comme plus sûre et offre un effet plus long par les consommateurs, déclare Schmolke, qui est un conseiller en prévention et en conseil. De plus, de nombreux consommateurs sont conscients du risque plus élevé de surdose avec le Fentanyl. "C'est pourquoi nos clients sont plutôt prudents ou rejettent le Fentanyl."

La crise des opioïdes pourrait également toucher l'Allemagne

Scherbaum anticipe que la diffusion de la drogue pourrait s'amplifier et déclencher une crise en Allemagne également. "Nous ne pouvons pas prédire l'avenir, bien sûr, mais le risque est indéniablement là", dit l'expert en toxicomanie.

Cela peut être attribué à plusieurs raisons, y compris l'Afghanistan. Le pays est un grand producteur de précurseur d'opium, dérivé du pavot. En 2022, les Talibans ont interdit la culture de pavot, entraînant une diminution de 74 % de la production mondiale d'opium, selon l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

Scherbaum reconnaît que cela n'est pas susceptible d'avoir des conséquences immédiates, car les stocks sont probablement encore abondants. Cependant, une pénurie est probable plus tard.

Le Fentanyl est plus rentable et moins risqué pour les cartels de drogue

Une autre raison, selon Scherbaum, est que le marché de la drogue internationale pourrait subir des changements significatifs à l'avenir. "Les cartels de drogue réalisent que les produits synthétiques sont considérablement plus rentables et moins risqués en termes de forces de l'ordre." La production de Fentanyl est considérablement moins coûteuse que celle de l'héroïne, car elle peut être fabriquée en laboratoire.

Actuellement, il y a un risque que les personnes achetant de l'héroïne ingèrent involontairement du Fentanyl mélangé dedans. Cela peut entraîner que les utilisateurs sous-estiment leur dose et se surdosent involontairement, explique Scherbaum.

Le risque de rythmes cardiaques ou d'insuffisance respiratoire fatals est considérablement plus élevé avec les opioïdes synthétiques qu'avec l'héroïne, explique l'expert en toxicomanie. À mesure que les opioïdes synthétiques deviendront plus courants, le nombre de décès liés à la drogue augmentera également.

Les services d'aide aux drogues se préparent

Schmolke s'attend également à une réduction de la disponibilité de l'héroïne pour les toxicomanes qui serait "une catastrophe prévisible". Les services d'aide aux drogues se préparent vigilamment à une augmentation du Fentanyl, bien qu'il n'y ait pas de raison de paniquer à propos du Fentanyl pour l'instant.

Important sont l'éducation et un programme thérapeutique et de substitution complet et étendu pour les toxicomanes. À Berlin, par exemple, il y a quatre salles de consommation de drogue et trois unités mobiles de consommation. Cependant, ce n'est pas suffisant.

L'utilisation croissante de Fentanyl aux États-Unis a entraîné plus de 70 000 décès par surdose en 2021 seule, un rappel poignant de son potentiel mortel. En Allemagne, le Dr. Norbert Scherbaum met en garde que bien que le Fentanyl n'ait pas encore eu un impact significatif, sa capacité à rendre dépendant et sa létalité en font une menace imminente.

