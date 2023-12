Les déceptions liées aux cadeaux sont fréquentes. Voici ce que vous devriez faire pour vous sentir mieux à ce sujet

"C'était comme une agitation intérieure et une conversation que j'avais avec moi-même : est-ce que je dois dire quelque chose ? Ou dois-je me contenter de ce que j'ai reçu ?". se souvient Eckel.

Mme Eckel savait qu'elle ne porterait pas le collier, car elle a des préférences particulières en matière de bijoux. Mais son mari lui avait offert quelque chose qu'elle n'aimait pas, et elle se sentait coupable d'être déçue.

Pour de nombreuses personnes, cette déception - suivie d'un sentiment de culpabilité - est naturelle après avoir reçu un cadeau qui ne leur ressemble pas. Il peut s'agir du pull annuel de vos parents qui n'est pas à votre taille, d'un T-shirt portant le logo d'un groupe que vous aimiez quand vous étiez adolescent (mais plus maintenant), ou d'un bijou en argent alors que vous ne portez que de l'or.

Le cadeau prend de la place et de la poussière parce que vous n'avez pas le courage de vous en débarrasser. Et vous risquez d'avoir l'impression que vos proches n'écoutent pas vos désirs.

Que faire si vous recevez un cadeau que vous n'aimez pas ?

Lorsque Mme Eckel a reçu le collier de son mari, elle s'est surtout sentie confuse : pourquoi lui avait-il offert ce collier au lieu de la bague qu'elle voulait ? Elle ne se souvient plus de la raison pour laquelle il n'a pas pris la bague, mais elle se souvient de la conversation qu'elle a décidé d'avoir avec lui.

Je lui ai dit : "Je ne veux pas avoir l'air gâtée ou ingrate. Nous en avons parlé et je me suis sentie mieux", a déclaré Mme Eckel. "Et il s'est senti mieux après que je lui en ai parlé. Il m'a dit : "Je ne veux pas que tu t'énerves à cause de ça et que je ne sache pas pourquoi".

Eckel s'est alors sentie à l'aise pour rendre le collier et utiliser l'argent ailleurs, dit-elle.

Selon Mielad Owraghi, thérapeute conjugale et familiale agréée au centre de médecine comportementale de l'université de Loma Linda à Redlands, en Californie, une telle conversation peut contribuer à atténuer les sentiments de déception et de culpabilité.

"Il est important d'apprécier le cadeau lui-même et d'en être reconnaissant", explique Mielad Owraghi. "Mais si vous avez l'impression de ne pas recevoir les cadeaux que vous désirez, vous devez peut-être communiquer un peu plus avec cette personne pour qu'elle comprenne ce qu'il faut vous offrir.

Selon Suzanne Degges-White, conseillère agréée, professeur et présidente du département de conseil et d'enseignement supérieur de l'université Northern Illinois à DeKalb (Illinois), poser des questions pour comprendre pourquoi la personne qui offre le cadeau l'a choisi peut aider la personne qui le reçoit à comprendre l'importance qu'elle y a attachée.

"Les cadeaux nous disent comment nous pensons que les gens nous voient, comment nous pensons que les gens perçoivent notre relation", dit-elle. "Dans le cas des partenaires romantiques, il arrive souvent, surtout au début, que l'on veuille que le cadeau soit un symbole de l'affection que l'on nous porte.

Il est important d'avoir des conversations honnêtes avec les personnes avec lesquelles vous entretenez une relation à long terme afin de déterminer quels types de cadeaux vous aimez et n'aimez pas, en particulier pour éviter que le schéma ne se répète à la saison des fêtes suivante, a déclaré Mme Degges-White. Mais s'il ne s'agit pas d'un partenaire romantique, d'un ami proche ou d'un membre de la famille, se taire et se souvenir des bonnes intentions de l'auteur du cadeau peut être la meilleure solution, dit-elle.

"Si quelqu'un a choisi avec amour quelque chose que vous trouvez horrible, nous nous sentons mal, parce que nous ne voulons pas blesser les sentiments des gens, en particulier ceux que nous aimons", a-t-elle déclaré. Parfois, en mettant ce pull que vous ne porteriez jamais pour faire plaisir à cette personne, "vous lui faites un cadeau, en trouvant du plaisir dans le cadeau qu'elle vous a fait".

C'est la pensée qui compte

En 2020, l'émission "Saturday Night Live" de la chaîne NBC a diffusé un sketch sur les nombreuses mamans qui recevaient un peignoir pour Noël. Quelques jours plus tard, à Noël, des mamans du monde entier ont posté des photos de leur nouveau peignoir en réponse à ce sketch.

En ce qui concerne l'art d'offrir des cadeaux, les gens disent que c'est l'intention qui compte, mais un peu plus d'attention que d'habitude peut faire beaucoup. "En général, le meilleur cadeau est celui que quelqu'un sait ce que vous aimez et vous offre quelque chose qu'il pense que vous aimerez parce qu'il a remarqué des choses sur vous", a déclaré Mme Degges-White.

"Lorsque les gens ne le font pas et nous offrent quelque chose de totalement dépareillé, nous avons l'impression de ne pas avoir été vus et de ne pas être appréciés à notre juste valeur.

Selon M. Owraghi, il est important de communiquer ses besoins et ses souhaits à ses proches pour maintenir des relations solides. Par ailleurs, le fait d'écouter et de prendre note de toute indication que vos proches pourraient vous donner sur les cadeaux possibles tout au long de l'année peut vous aider à vous sentir mieux préparé lorsque la saison reviendra, a-t-il ajouté.

Mme Eckel, une créatrice de contenu qui donne des conseils à ses abonnés sur les relations, la parentalité et la santé mentale, a publié l'année dernière sur TikTok une vidéo sur son expérience concernant le cadeau de son mari. Dans cette vidéo, elle explique que si la situation était inversée, elle voudrait que son mari lui dise si elle lui a offert un cadeau qu'il n'a pas aimé.

"Nous sommes des êtres humains, nous avons des émotions, et certains scénarios vont susciter des émotions tout à fait normales", a déclaré Mme Eckel. "Je peux choisir d'en parler à mon partenaire. Ou je peux dire : "Tu sais quoi, je vais ressentir cette déception. Je vais ressentir de la tristesse. Et puis je vais passer à autre chose".

Source: edition.cnn.com