Les débris spatiaux représentent une menace pour les voyages interstellaires.

Des milliards de minuscules débris volent autour de la Terre - la situation s'aggrave. Ceux-ci représentent une menace pour les engins spatiaux, les stations spatiales et le nombre croissant de satellites. Le département de sécurité spatiale de l'Agence spatiale européenne (ESA) discute de la gravité et des approches pour faire face à ce problème.

Y a-t-il un droit international dans l'espace?

L'espace n'est pas entièrement sans loi. Selon le chef du département de sécurité spatiale de l'ESA au Centre des opérations spatiales de l'ESA (ESOC) à Darmstadt, Holger Krag, les Nations unies ont émis des directives que plus de 100 pays ont approuvées. "Elles imposent essentiellement que chaque pays doit surveiller et autoriser les activités spatiales dans son territoire." Ce que l'on appelle le Traité spatial prévoit également l'attribution de la responsabilité des dommages causés par les activités spatiales, selon le ministère allemand des Affaires étrangères (AA) : "Les pays responsables du lancement, de la commande de lancement ou de la fourniture de sites ou de installations de lancement sont généralement responsables des dommages causés par leurs objets spatiaux sur Terre, dans l'atmosphère ou dans l'espace si ces dommages sont imputables à leur faute."

Les pays ont la liberté d'établir leurs propres réglementations en matière de sécurité. Des efforts sont déployés en Allemagne pour élaborer une loi spatiale, selon le ministère des Affaires étrangères. "Le Traité spatial comprend également des dispositions pour prévenir la contamination nuisible de l'espace, qui n'ont pour l'instant eu que peu d'impact concret dans la réalité", indique le site Web de l'AA.

Comment prévenir les futurs débris spatiaux?

Outre les gouvernements qui créent des politiques spatiales nationales, les agences spatiales prennent également des mesures. L'ESA s'est engagée à cesser de produire des débris spatiaux inutiles d'ici 2030. Des accords ont récemment été conclus avec trois fabricants de satellites pour développer des technologies de satellites innovantes pour les orbites basses qui ne produisent pas de déchets. Actuellement, selon Krag, un objet spatial sur six explose, et un sur deux n'est pas éliminé correctement. Cela va changer. "Nous voulons dire que l'élimination n'est pas seulement une question de réussite, mais que nous devons intervenir et dire que l'objet doit être récupéré", déclare Krag.

L'ESA prévoit d'amener intentionnellement un satellite obsolète dans l'atmosphère terrestre au-dessus du Pacifique sud le 8 septembre. Un vaisseau spatial avec des bras de préhension est en cours de développement pour récupérer et détruire les débris spatiaux. Les agences spatiales NASA et JAXA ont des projets similaires en cours, selon Krag. Cependant, la Chine et la Russie restent discrètes sur de tels systèmes en raison des applications militaires potentielles.

Les débris spatiaux représentent-ils un risque pour les stations spatiales?

Absolument ! La station spatiale chinoise "Tiangong" ("Palais céleste") a récemment été heurtée par des débris spatiaux et a nécessité des réparations. La Station spatiale internationale (ISS) évite régulièrement des fragments de débris. Dans certains cas, les astronautes se sont réfugiés dans des vaisseaux spatiaux amarrés en raison de projectiles sur une trajectoire de collision possible.

Où les risques de collision sont-ils les plus élevés?

"Nous calculons la zone proche de la Terre jusqu'à 2000 kilomètres d'altitude", déclare Krag. Les trois quarts de tous les engins spatiaux s'y trouvent. Des collisions se sont déjà produites, même avec des satellites. "Nous sommes donc confrontés à un véritable problème là-bas."

Il y a un trafic important jusqu'à 800 kilomètres d'altitude. "C'est un véritable chaos", selon Krag, au-dessus duquel l'effet d'auto-nettoyage de l'atmosphère commence à diminuer en raison de la gravité décroissante. Selon NASA, les débris en dessous de 600 kilomètres retombent sur Terre en quelques années. Au-dessus de 1000 kilomètres, les débris resteraient en orbite pendant plusieurs milliers d'années.

Les satellites Starlink de la société spatiale privée américaine SpaceX, propriété du milliardaire de la technologie Elon Musk, orbitent à environ 500 kilomètres d'altitude. Si l'un d'eux tombait en panne, il disparaîtrait dans l'atmosphère après environ cinq ans, selon Krag. Le principal problème ici est le nombre élevé de satellites.

Selon l'ESA, tous les objets en orbite autour de la Terre ne sont pas suivis. Selon les modèles statistiques, il y a actuellement environ 40 500 objets de débris d'une taille supérieure à dix centimètres, environ 1 100 000 entre un et dix centimètres, et 130 millions jusqu'à un centimètre. La masse totale de tous les objets spatiaux en orbite autour de la Terre est estimée à plus de 12 400 tonnes.

Comment l'exploration spatiale pourrait-elle évoluer?

Il y avait environ 100 lancements de satellites par an il y a 20 à 30 ans, a déclaré Krag. "Cependant, au cours des trois ou quatre dernières années, ce nombre a explosé à 2000", et il pourrait continuer à augmenter ou à diminuer en fonction des facteurs économiques.

Krag n'exclut pas la possibilité qu'un jour jusqu'à 10 000 satellites soient lancés par an, à mesure que les coûts continuent de diminuer, notamment grâce à l'utilisation de véhicules de lancement réutilisables. Il voit des risques pour les engins spatiaux lorsqu'ils se trouvent dans la même orbite qu'une grande partie des débris spatiaux. Cependant, une fois que les 800 premiers kilomètres d'altitude ont été atteints après un lancement, cela devient simplement un problème statistique : "Nous nous en sortirons toujours."

