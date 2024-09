- Les débats en suspens concernant l'acquisition d'installations hydroélectriques

Un "Mise à jour des développements récents" pour la Bavière a été partagée par le Ministre-Président Markus Söder (CSU) dans un communiqué gouvernemental en juin. L'un des points clés mentionnés était la saisie de plus de 80 centrales hydroélectriques dUniper par le biais d'un processus appelé droits de réversion.

Depuis, il n'y a pas eu de discussions entre l'État libre et Uniper, comme le révèle une enquête du SPD au Landtag. Un représentant dUniper a également confirmé ces informations, initialement rapportées par la Radio-télévision de Bavière.

À partir de 2030, l'État libre pourrait commencer à exercer ses droits de réversion dans les anciens contrats et racheter des centrales électriques à Uniper. Cependant, au lieu de négocier avec la société, l'État libre semble espérer une solution du gouvernement fédéral, qui a pris en charge 99 % dUniper pendant la crise énergétique causée par la guerre en Ukraine.

L'achat immédiat n'était pas possible en raison du Ministère fédéral des finances

Un achat immédiat des centrales hydroélectriques dUniper par l'État libre n'a pas réussi jusqu'à présent en raison du Ministère fédéral des finances, a déclaré un porte-parole du Ministère bavarois de l'Environnement. Les "options pour gérer les droits de réversion" sont actuellement examinées.

Cependant, l'initiative pour trouver une solution plus rapide avec le gouvernement fédéral, indépendamment des droits de réversion, semblait peu probable dès le départ. En raison de restrictions légales, Uniper conserve toujours la pleine responsabilité des affaires opérationnelles, y compris la vente de centrales électriques, selon le Ministère fédéral des finances. Cette information aurait dû être connue du gouvernement de l'État de Bavière, a ajouté un porte-parole du Ministère fédéral des finances.

Le SPD appelle à des discussions avec Uniper

La faction du SPD trouve l'approche de l'État libre déconcertante. Le gouvernement de l'État n'a pas encore répondu à la suggestion de Berlin, a déclaré un porte-parole. En substance : "Pourquoi ne parlez-vous pas simplement à la direction vous-même ?" Le porte-parole de la politique énergétique Florian von Brunn a exhorté : "Le gouvernement de Söder doit maintenant agir et engager des négociations directes avec la direction dUniper concernant la nationalisation des centrales hydroélectriques."

Sa demande va plus loin. Les négociations devraient également couvrir l'acquisition de la centrale électrique de Walchensee et des centrales de pompage. La centrale électrique de Walchensee, en tant que symbole de l'histoire industrielle et de l'électrification en Bavière, devrait appartenir à l'État libre et au peuple bavarois, croit von Brunn. Il n'y a pas de droit de réversion pour la centrale électrique de Walchensee ou les centrales de pompage.

Uniper ne montre aucun intérêt à vendre les centrales électriques

De l'autre côté, Uniper ne montre aucun intérêt à vendre les centrales électriques. La réversion ne peut être empêchée, a déclaré un porte-parole. Cependant, l'hydroélectricité est cruciale pour la production d'électricité zéro CO2 dUniper, a-t-il souligné. La vente de la centrale électrique de Walchensee et des centrales de pompage n'est pas envisagée.

Actuellement, le Ministère de l'Environnement ne peut pas fournir une estimation des coûts pour l'État libre pour acquérir les

