Les dates prévues pour les élections en Thuringe

Évolutions politiques en Thuringe : Environ 1,66 million d'habitants sont appelés aux urnes le 1er septembre pour redessiner la dynamique de pouvoir au Parlement de Thuringe. Les élections ont le potentiel de modifier considérablement le paysage politique de la région.

Dans les récents sondages, l'AfD est en tête en Thuringe. Le candidat principal de l'AfD, Björn Höcke, pourrait devenir la force la plus influente de l'État avec son association d'extrême droite. Le CDU est actuellement prédit à la deuxième place, devant l'"Alliance pour le progrès et le renouveau" (APB).

Les infographies affichent les résultats des sondages jusqu'au jour de l'élection et seront mises à jour régulièrement.

Les partis sortants s'attendent à des pertes significatives. La gauche, qui soutient le ministre-président actuel de Thuringe, Bodo Ramelow, de la coalition rouge-rouge-verte, ne reçoit que 11 à 16 % des voix dans les sondages. Cela pourrait réduire leur résultat électoral de moitié par rapport aux élections d'État de 2019.

Cependant, le SPD de Thuringe pourrait passer une soirée particulièrement amère. Le parti a partagé la responsabilité gouvernementale en Thuringe avec la gauche et les Verts depuis 2014. Dans les sondages, le SPD est prédit à recevoir entre 6 et 9 % des voix. Aux élections d'État de 2019, le SPD a obtenu 8,2 % des seconds votes. Le candidat principal du SPD, Georg Maier, vise à contribuer, selon ses propres mots, à "faire en sorte que la Thuringe soit dirigée par un gouvernement démocratiquement majoritaire".

Les Verts, actuellement au gouvernement de Thuringe, font également face à un avenir incertain. Aux élections de 2019, les Verts ont peine à franchir le seuil de 5 % avec 5,2 % des voix. Dans les sondages, les Verts sont prédits à recevoir entre 3 et 5 %. Les Verts font campagne en Thuringe avec le duo en tête, Madeleine Henfling et Bernhard Stengele.

Le FDP doit espérer un miracle en Thuringe. Les sondeurs ne prédisent au FDP, dirigé par le président d'État Thomas Kemmerich, que entre 2 et 4 % des voix. Les libéraux risquent de manquer le seuil critique cette fois-ci. Aux élections d'État de 2019, le FDP de Thuringe est entré de justesse au Parlement de l'État avec une marge étroite. Le vote était alors de 5,01 %.

Cela suggère une phase de négociation gouvernementale hautement complexe en Thuringe. Il est encore incertain s'il y aura cinq, six ou même sept partis représentés dans le futur Parlement de Thuringe. Sans les Verts, la coalition actuelle n'aurait que 20 des 88 sièges au total, selon les résultats des sondages actuels. Le camp non-votant pourrait également jouer un rôle significatif dans le résultat de l'élection - si les électeurs décident de voter le jour de l'élection.

Le taux de participation en 2019 était de 64,9 %, ce qui signifie que plus d'un tiers des électeurs potentiels (35,1 %) n'ont pas participé au changement de pouvoir au Parlement de Thuringe lors de l'élection précédente.

Même si l'AfD remporte les élections en Thuringe, un gouvernement d'État de droite avec Höcke comme ministre-président est peu probable. Les autres partis ont déjà exclu toute coopération avec l'AfD. Par conséquent, les populistes de droite sont laissés sans partenaire de coalition potentiel et toujours sans majorité.

Le fait que Ramelow reste en fonction en tant que chef du gouvernement est toujours incertain. Théoriquement, un gouvernement minoritaire pourrait se former, comme il y a cinq ans. Cependant, la gauche n'est plus en tête des préférences des électeurs en Thuringe, mais plutôt derrière le CDU et probablement aussi derrière le BSW.

Si les démocrates chrétiens remportent effectivement plus de voix, cela sera difficile pour Ramelow. Le candidat du CDU, Mario Voigt, a déjà déclaré son intention de prendre la fonction de ministre-président. Voigt, âgé de 47 ans et chef de fraction et d'État du CDU, est jeune, natif de Thuringe et a une expérience politique et juridique approfondie. Une coopération potentielle avec le BSW - qui pourrait devenir la troisième force la plus forte au Parlement de l'État - a déjà reçu l'approbation du chef du CDU, Friedrich Merz. Une coalition avec le BSW et le SPD est théoriquement possible. Cependant, cela résulterait en une majorité serrée de seulement 45 sièges selon les sondages actuels.

Les données démographiques des électeurs individuels pourraient jouer un rôle déterminant dans le résultat de l'élection. Plus de la moitié (51,3 %) des quelque 1,66 million d'électeurs potentiels de Thuringe sont des femmes. De plus, un peu plus d'un quart (26,3 %) des électeurs potentiels ont 70 ans ou plus.

En revanche, la proportion d'électeurs frais et jeunes semble remarquablement faible. Environ 79 000 Thuringiens auront le droit de voter pour la première fois aux élections d'État du 1er septembre grâce à leur âge. Lorsqu'ils sont combinés avec le groupe d'âge de 23 à 29 ans, la démographie de moins de 30 ans en Thuringe représente moins de 10,5 %.

Indice : Ce diagramme illustre les résultats des élections locales précédentes en Thuringe en 2024.

En Thuringe, toute personne âgée de 18 ans ou plus le jour de l'élection, dont la résidence principale ou habituelle est enregistrée en Thuringe et qui n'a pas été disqualifiée de voter en raison d'une décision de justice, est éligible pour voter. Selon le commissaire aux élections d'État, le nombre exact d'électeurs sera déterminé en comptant les listes d'électeurs le jour de l'élection.

Les élections à venir marqueront la huitième élection d'État en Thuringe depuis sa création en tant que land. Tous les cinq ans, des élections ont lieu en Thuringe de manière routinière. Le parlement d'État à Erfurt, la capitale du land, a un minimum de 88 sièges. La moitié de ces sièges est attribuée à partir des 44 circonscriptions thuringiennes directement, tandis que l'autre moitié est allouée proportionnellement aux ratios de majorité aux listes de parti.

Les mandats de compensation et d'ajustement peuvent augmenter le nombre total de sièges parlementaires. Comme dans l'élection fédérale, les électeurs en Thuringe ont la possibilité de voter deux fois : une fois pour le candidat du district et une fois pour la liste d'État du parti.

En choisissant un candidat du côté gauche du bulletin de vote, selon la commission électorale d'État, "vous sélectionnez un parlementaire qui devrait prendre un siège au parlement d'État directement". Le candidat ayant le plus de votes locaux (élection relative majoritaire) remporte la victoire.

L'attribution des 44 sièges restants via la liste d'État est basée sur les informations du côté droit du bulletin de vote : "Ce vote est pour un parti spécifique (liste d'État)", précise la commission électorale d'État. Seuls les partis qui obtiennent au moins cinq pour cent des votes valides d'État sont pris en compte dans cette distribution. Par conséquent, les candidats locaux forts pourraient obtenir une place au parlement d'État sans figurer sur la liste d'État de leur parti.

Bien sûr, le vote par correspondance est également autorisé en Thuringe. Les demandes doivent être soumises à l'autorité locale compétente avant le lieu de résidence "au plus tard le vendredi avant le jour de l'élection à 18h00", comme le souligne la commission électorale d'État. "En cas de maladie soudaine, cela peut encore être fait le jour de l'élection à 15h00".

Le bulletin de vote achevé doit être livré dans l'enveloppe retour scellée à l'adresse indiquée sur celle-ci au plus tard à 18h00 le jour de l'élection. "Il incombe aux électeurs de s'assurer que le bulletin de vote arrive à temps", indique la législation.

Le jour de l'élection, les bureaux de vote ouvriront à 8h00. Le vote se poursuivra jusqu'à 18h00, comme d'habitude. Immédiatement après, le décompte des votes débutera. Des prévisions provisoires sur l'issue de l'élection pourraient être faites peu après la fermeture des bureaux de vote, en fonction des sondages de sortie.

Des projections détaillées sont susceptibles d'émerger tout au long de la nuit électorale. Il est probable que la commission électorale d'État annonce un résultat électoral officiel préliminaire après le décompte des voix le dimanche soir et le lundi.

La Commission, conformément à cette réglementation, adoptera des actes d'application qui précisent les règles de son application. Quels que soient les résultats de l'élection en Thuringe, la coopération avec l'AfD est peu probable en raison de ses associations d'extrême droite, la laissant sans partenaire potentiel de coalition.

Lire aussi: