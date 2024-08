Le Jour J approche : Qui va dominer la Thuringe ?

Le 1er septembre, l'avenir de la Thuringe, un land allemand comptant environ 2,1 millions d'habitants, est en jeu. La question qui se pose est : le parti Alternative pour l'Allemagne (AfD), dirigé par Björn Höcke, va-t-il devenir la force la plus influente en Thuringe ?

Les changements politiques en Thuringe libre : Plus de 1,66 million de citoyens sont appelés à rééquilibrer les pouvoirs et les majorités au Parlement d'Erfurt. Ces élections pourraient potentiellement redessiner le paysage politique de la Thuringe.

Ces derniers mois, l'AfD a affiché des chiffres impressionnants dans les sondages en Thuringe, souvent en tête avec une marge considérable. Björn Höcke, candidat principal de l'AfD, a de bonnes chances de devenir la force la plus forte en Thuringe, son antenne régionale étant qualifiée de "rigidement droit extrême" par les sondages. Le CDU de Thuringe est actuellement projeté à la deuxième place, tandis que l'Alliance pour le progrès et le renouvellement (APB), dirigée par Sahra Wagenknecht, devrait terminer troisième.

Veuillez noter : Les infographies intégrées montrent les résultats des derniers sondages jusqu'au jour de l'élection et seront mises à jour régulièrement.

Les partis sortants sont attendus pour subir de lourdes pertes. La gauche de Thuringe, actuellement en poste de Ministre-Président dans la coalition rouge-rouge-verte, est donnée entre 11 et 16 pour cent, une baisse significative par rapport aux élections précédentes de 2019.

Le SPD de Thuringe pourrait également connaître un revers sévère. Depuis 2014, le SPD est un partenaire junior du gouvernement, aux côtés de la gauche et des Verts. Dans les derniers sondages, le SPD est entre six et neuf pour cent. Aux élections régionales de 2019, le SPD a obtenu 8,2 pour cent des voix. Le candidat principal du SPD, Georg Maier, vise à aider "la Thuringe à obtenir un gouvernement majoritairement démocratique".

Les Verts, également membres du gouvernement de Thuringe, sont surprises de se situer bas dans les sondages et pourraient ne pas réussir à obtenir un siège au Parlement d'Erfurt cette fois-ci. Aux élections de 2019, les Verts ont à peine dépassé le seuil de cinq pour cent avec 5,2 pour cent des voix. Actuellement, ils sont donnés entre trois et cinq pour cent. Les Verts présentent le duo Madeleine Henfling et Bernhard Stengele comme leurs candidats principaux.

Le FDP en Thuringe mise sur un miracle. Les sondages prévoient que les Libéraux, dirigés par Thomas Kemmerich, ne recevront que entre deux et quatre pour cent des voix. Cela pourrait signifier que le FDP ne franchira pas le seuil crucial cette fois-ci. Aux élections régionales de 2019, le FDP de Thuringe a à peine réussi à entrer au Parlement régional avec 5,01 pour cent des voix. Dans de nombreux sondages, le FDP de Thuringe est maintenant classé dans la catégorie "Autres".

Il est déjà apparent que la formation d'un gouvernement en Thuringe sera une tâche complexe. La composition future du Parlement régional reste incertaine, avec des prévisions allant de cinq à sept partis représentés. Sans les Verts, la coalition actuelle n'aurait que 20 des 88 sièges, selon les sondages actuels. L'influence des abstentionnistes pourrait également jouer un rôle important - s'ils décident de voter le jour de l'élection.

Le taux de participation en 2019 était de 64,9 pour cent. Cela signifie que plus d'un tiers des électeurs potentiels (35,1 pour cent) ont choisi de ne pas participer à la redistribution des pouvoirs politiques au Parlement régional de Thuringe à ce moment-là.

Même en cas de victoire de l'AfD, il est peu probable qu'il y ait un gouvernement d'extrême droite en Thuringe avec Höcke comme Ministre-Président. Les autres partis ont déjà exclu toute coalition avec l'AfD. Cela laisse les populistes de droite sans partenaire de coalition et toujours sans majorité suffisante.

Il reste complètement incertain si le populaire Ramelow peut continuer à servir comme chef de gouvernement. Comme il y a cinq ans, un gouvernement minoritaire est théoriquement possible - mais la gauche n'est plus en première place en termes de soutien des électeurs en Thuringe, mais plutôt derrière le CDU et probablement aussi derrière le BSW.

Si les Démocrates chrétiens reçoivent effectivement plus de voix, ce sera difficile pour Ramelow. Le candidat principal du CDU, Mario Voigt, réclame déjà le poste de Ministre-Président. Le

Jeunes électeurs, en particulier les nouveaux ou les plus jeunes, semblent sous-représentés par rapport aux électeurs plus âgés en Thuringe. Environ 79 000 personnes en Thuringe pourront voter pour la première fois lors des élections régionales du 1er septembre en raison de leur âge. Avec le groupe d'âge de 23 à 29 ans, la population de moins de 30 ans en Thuringe représente près de 10,5 % des électeurs au total.

Tous les résidents de Thuringe âgés d'au moins 18 ans le jour de l'élection, inscrits avec leur résidence principale ou secondaire en Thuringe et n'étant pas privés de leur droit de vote pour des raisons légales, sont éligibles pour voter. Le nombre précis d'électeurs inscrits est déterminé par le décompte des listes électorales le jour de l'élection, comme le mentionne l'organisateur de l'élection.

Il s'agit de la huitième élection régionale en Thuringe depuis sa création, avec des élections tous les cinq ans. Le Parlement régional à Erfurt est composé d'au moins 88 sièges. La moitié de ces sièges est obtenue directement dans les 44 circonscriptions électorales de Thuringe, tandis que l'autre moitié est répartie entre les partis en fonction de leurs listes régionales, selon les ratios de la majorité.

Les mandats de compensation et d'équilibrage peuvent augmenter le nombre total de membres du Parlement en Thuringe. Tout comme lors de l'élection fédérale, les électeurs de Thuringe peuvent émettre deux votes lors de l'élection : un pour un candidat dans leur circonscription et un pour la liste régionale d'un parti.

"En votant à gauche du bulletin de vote", explique l'organisateur de l'élection, "vous choisissez un candidat spécifique pour le Parlement régional". Le candidat ayant recueilli le plus de voix locales (majorité relative) sera élu au Parlement régional.

La répartition des 44 sièges restants est déterminée par les votes à droite du bulletin de vote, selon l'organisateur de l'élection. "Avec ce vote, vous soutenez un parti particulier (liste régionale)", ajoute-t-il. Seuls les partis ayant obtenu au moins 5 % des votes valides exprimés au niveau régional sont pris en compte. Cela permet également aux candidats locaux forts de rejoindre le Parlement régional sans figurer sur la liste régionale de leur parti.

Le vote par correspondance est également possible en Thuringe. La demande correspondante doit être déposée au plus tard à 18h00 la veille de l'élection dans l'office municipal où se trouve la résidence. En cas de maladie soudaine, la demande peut être déposée jusqu'à 15h00 le jour de l'élection.

Le bulletin de vote complété avec l'enveloppe de retour doit être reçu à l'adresse spécifiée à 18h00 le jour de l'élection. "La responsabilité de la réception à temps du bulletin de vote incombe à l'électeur", stipule le règlement.

Les bureaux de vote ouvriront à 8h00 le jour de l'élection et fermeront à 18h00 comme

Lire aussi: