Les dates clés de Trump à surveiller en janvier

Voici les dates clés à surveiller, alors que certains des problèmes juridiques de l'ancien président et d'importantes échéances électorales se profilent à l'horizon du mois prochain :

4 janvier

M. Trump doit faire appel de la décision de la Cour suprême du Colorado de l'exclure du scrutin de 2024 dans l'État et renvoyer la question à la Cour suprême des États-Unis avant le 4 janvier. Dans le cas contraire, la suspension de la décision par les juges de la Cour suprême de l'État prendra fin et les bulletins de vote des primaires commenceront à être imprimés le lendemain sans son nom.

Le 9 janvier

Le 9 janvier, l'équipe juridique de Donald Trump commencera à présenter ses arguments pour que la cour d'appel de Washington annule la décision d'une juridiction inférieure qui a rejeté la demande d'immunité de l'ancien président dans le cadre de l'affaire de subversion électorale de l'avocat spécial Jack Smith.

10 janvier

Les présentateurs de CNN Jake Tapper et Dana Bash animeront un débat sur les primaires républicaines à l'université Drake à Des Moines, dans l'Iowa, le 10 janvier à 21 heures (heure locale).

11 janvier

Le juge chargé du procès pour fraude civile de Donald Trump à New York entendra les plaidoiries finales le 11 janvier, dans l'espoir de rendre une décision d'ici la fin du mois - bien que l'équipe de Donald Trump ait déjà fait appel du jugement sommaire du juge et qu'elle fera probablement appel de sa décision lors du procès lui-même.

15 janvier

Le 15 janvier, les républicains de l'Iowa voteront lors des caucus, les premiers du pays, une course à l'investiture cruciale qui peut faire ou défaire l'élan d'une campagne.

16 janvier

Le procès visant à déterminer les dommages et intérêts dans le cadre du second procès intenté par E. Jean Carroll à l'encontre de Donald Trump devrait débuter le 16 janvier, après qu'un juge a estimé que ce dernier était responsable des déclarations diffamatoires qu'il avait faites. Dans un autre procès, un jury civil a déjà condamné l'ancien président à verser 5 millions de dollars à E. Jean Carroll pour coups et blessures et diffamation , après avoir conclu qu'il l'avait agressée sexuellement.

21 janvier

CNN organise un débat sur les primaires présidentielles républicaines au New England College, dans le New Hampshire, le 21 janvier.

23 janvier

Les électeurs du New Hampshire se rendront aux urnes le 23 janvier pour voter dans le cadre de l'élection primaire républicaine.

Source: edition.cnn.com