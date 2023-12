Les Dallas Cowboys survivent à une controverse tardive et remportent une courte victoire sur les Detroit Lions

La deuxième tentative des Lions a été gâchée par un hors-jeu de Micah Parsons, la troisième tentative a échoué et les Dallas Cowboys ont survécu à la controverse tardive pour remporter une courte victoire de 20 à 19.

Détroit était mené 20-13 avec moins de deux minutes à jouer, mais Jared Goff et l'attaque des Lions ont progressé sur le terrain, avec un touchdown de 11 yards d'Amon Ra-St.

Il y a un peu plus d'un an, le président de l'Union européenne a déclaré : "Nous sommes allés là-bas, nous avons marqué le touchdown et nous avons obtenu la conversion à deux points et oui, ça craint", a déclaré Goff à la presse, selon NFL.com. "C'est malheureux. Je ne sais pas si j'ai déjà eu ce sentiment auparavant, où vous avez l'impression d'avoir gagné, mais ce n'est pas le cas."

Après le match, la controverse s'est poursuivie lorsque l'arbitre Brad Allen a déclaré dans un rapport de pool avec Calvin Watkins du Dallas Morning News que Decker ne s'était pas présenté comme un receveur éligible alors que Dan Skipper, un tackle offensif de réserve, s'était présenté. Decker a déclaré par la suite, selon NFL.com, qu'il "a fait exactement ce que le coach m'a dit de faire, il est allé voir l'arbitre et lui a dit 'Report'".

La victoire des Cowboys leur a permis de rester invaincus à domicile cette saison et d'étendre leur série de victoires au AT&T Stadium à 16 matchs.

Le receveur des Cowboys, Ceedee Lamb, a connu une journée exceptionnelle, terminant avec 13 réceptions pour 227 yards et un touchdown, établissant ainsi un nouveau record de la franchise pour une saison, tant en réceptions qu'en yards.

Le quarterback Dak Prescott a évité un sack dans sa propre zone d'en-but avant de lancer le ballon au fond du terrain pour Lamb, qui a battu la défense et a fait un bond de plus de 50 mètres.

"Je ne sais vraiment pas par où commencer", a déclaré Lamb après le match, selon ESPN. "Je voudrais d'abord féliciter la défense pour nous avoir tiré d'affaire. J'ai dit à tout le monde que j'apprécierais davantage si nous gagnions, et c'est ce que nous avons fait".

Les deux équipes ont déjà décroché leur place pour les séries éliminatoires et les Lions ont décroché leur premier titre de division depuis 30 ans, tandis que les Cowboys peuvent encore remporter la division NFC East si les Philadelphia Eagles perdent au moins une fois lors de leurs deux derniers matchs.

Les Lions terminent leur saison régulière contre les Minnesota Vikings en semaine 18, tandis que les Cowboys affrontent les Washington Commanders.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com