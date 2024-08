Les cyclistes qui défendent la société s'efforcent de dominer les motos Harley-Davidson

L'achat d'une moto Harley-Davidson signifie plus que l'acquisition d'un simple véhicule pour les clients. Ils deviennent partie intégrante d'une communauté et adoptent le mode de vie américain. Certains considèrent comme "extrémisme de gauche" et "trahison" une tentative allemande d'introduire la correction politique et la protection de l'environnement dans l'entreprise.

Pour les partisans de droite, c'est une victoire sur un "plan de gauche" visant à "réveiller" et "verdir" la célèbre marque de motos américaine et emblème de la culture américaine. Suite à des semaines de manifestations et d'initiatives de boycott, l'entreprise traditionnelle a maintenant renuncié à toutes ses politiques et activités DEI. DEI représente la diversité, l'équité et l'inclusion, de nombreuses entreprises promouvant les opportunités égales pour les femmes ou évitant d'exclure les minorités sexuelles.

Les défenseurs de droite s'opposent depuis longtemps aux entreprises exprimant des opinions sur les questions sociales telles que le racisme et l'égalité des sexes, que ce soit dans les politiques internes ou dans la publicité. La bataille culturelle menée par les cercles conservateurs aux États-Unis contre tout ce qui contredit leurs perceptions de la famille, du patriotisme ou de la liberté s'est étendue à l'économie. Par exemple, l'année dernière, la bière Bud Light a fait l'objet d'une campagne de boycott après avoir lancé une campagne publicitaire avec un influenceur transgenre.

Ces derniers mois, des groupes de droite ont explicitement pris pour cible les directives DEI adoptées par diverses entreprises américaines. Les activistes ont assisté aux assemblées annuelles, exigeant un changement de la position sociale de la direction en tant qu'actionnaires. En raison du fort lien entre les "motards"predominamment masculins, blancs et très conservateurs et leurs Harley, cette bataille culturelle au sein de l'entreprise était particulièrement chaude.

On Vous Déteste

Le PDG de Harley-Davidson, l'Allemand Jochen Zeitz, a été portrait comme une figure de haine. Dans une vidéo virale partagée largement sur X et TikTok, un motard barbu avec un gilet en cuir et le bandeau rouge obligatoire critique le "manager de chaussures" et l'"imitateur européen" Zeitz, qui "ne représente en aucune façon la communauté de motards américains". Zeitz a précédemment dirigé Puma en Allemagne et a servi en tant que haut responsable du groupe de luxe français Kering. Le passionné de Harley énumère les ambitions supposées de Zeitz de "rendre l'entreprise complètement verte" et de phaser finalement les moteurs à combustion interne parmi les transgressions les plus graves de Zeitz. "Ce type nous déteste et notre culture", affirme le motard énervé.

D'autres sujets sensibles dans les cercles de droite comprenaient le soutien de Harley-Davidson aux événements de motards LGBTQ+ ou les allégations d'employés contraints de suivre une formation à la diversité. Selon l'annonce de lundi, rien de tout cela ne se produira plus chez Harley-Davidson. Le parrainage se concentrera désormais exclusivement sur la "communauté de motards loyale, les services d'urgence, les soldats et les vétérans".

Harley-Davidson n'est pas la première entreprise à céder à la pression de droite. Récemment, le fabricant de matériel agricole John Deere, une autre marque américaine traditionnelle avec une base de clients predominantly conservatrice, a également retiré ses politiques DEI. L'activation conservateur Robby Starbuck, qui a dirigé les campagnes contre les deux entreprises, a célébré le changement de politique de Harley-Davidson comme une "victoire reconquise pour notre mouvement". D'autres campagnes contre d'autres entreprises peuvent être attendues. "Nous ne nous arrêterons pas", écrit Starbuck sur X.

Au milieu de cette controverse, de nombreux clients de Harley-Davidson aux États-Unis ont vu les efforts de Jochen Zeitz pour introduire des politiques DEI comme une menace pour leurs valeurs et leur mode de vie. Ils ont ensuite farouchement résisté à ces changements et ont milité pour un retour aux valeurs traditionnelles de l'entreprise.

Au cours de cette période, les États-Unis ont connu une augmentation de l'activation de droite contre les entreprises qui semblaient s'écarter des valeurs américaines traditionnelles, Harley-Davidson devenant l'un des exemples les plus saillants.

