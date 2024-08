Les cybercriminels iraniens se concentrent sur les personnalités politiques: Meta restreint les profils WhatsApp

D'après les informations recueillies, le groupe de piratage iranien connu sous le nom d'APT42 a visé des individus de premier plan dans les cercles politiques et diplomatiques, ainsi que d'autres ayant des liens avec les administrations des présidents américains Joe Biden et Donald Trump.

Une enquête a révélé que ce même groupe de piratage était impliqué dans des cyber-attaques similaires contre des politiques, des diplomates et des militaires, qui avaient été précédemment rapportées par des géants de la technologie comme Microsoft et Google.

Compte tenu des préoccupations accrues en matière de sécurité avant l'élection américaine, Meta a révélé des détails sur ces activités nuisibles aux agences de law enforcement compétentes et aux équipes de campagne des partis républicain et démocrate pour l'élection présidentielle de novembre.

Le groupe de piratage a également ciblé des individus en dehors des cercles politiques et diplomatiques, affectant divers secteurs. Par ailleurs, d'autres entreprises de technologie avaient Previously reported similar cyber-attacks carried out by APT42.

