"Cette action préjudiciable a pour origine l'Iran et visait à influencer des individus en Israël, en Palestine, en Iran, aux États-Unis et au Royaume-Uni", a déclaré Meta dans un communiqué, indiquant que l'objectif principal était "des officiels politiques et des diplomates, ainsi que d'autres personnalités influentes, y compris certaines liées à l'administration du président Biden et de l'ancien président Trump".

Cette nouvelle révélation de Meta étend le registre des tentatives de hackers soutenus par l'Iran d'influencer l'élection présidentielle américaine de 2024.

Récemment, Google a révélé qu'une opération présumée de piratage iranienne était toujours active et étendue, ciblant des campagnes présidentielles américaines, après l'annonce de Google d'essais infructueux de connexion aux comptes e-mail de personnes liées à Biden, Trump, la vice-présidente Kamala Harris et aux campagnes présidentielles démocrate et républicaine.

Le lundi, les agences de renseignement américaines ont reconnu un lien entre l'Iran et un cas de une opération de piratage et de fuites visant la campagne de Trump, les pirates informatiques exploitant l'accès au compte e-mail de Roger Stone pour tenter d'accéder à celui d'un autre officiel de campagne.

Interrogée sur les dernières tentatives présumées de piratage, le FBI a fait référence à un communiqué du lundi.

"La communauté du renseignement est convaincue que les Iraniens ont, en utilisant l'ingénierie sociale et d'autres méthodes, tenté d'accéder à des individus ayant un contact direct avec les campagnes présidentielles des deux partis politiques", ont déclaré le FBI et d'autres agences dans un communiqué conjoint le lundi.

Meta a conclu que son enquête liait les tentatives à un groupe baptisé "APT42", connu pour utiliser des techniques de phishing pour voler les mots de passe des comptes numériques des gens.

L'équipe de sécurité de Meta a intercepté un groupe de comptes frauduleux se faisant passer pour des représentants d'assistance de diverses entreprises technologiques, une activité qu'elle attribue à APT42.

"We haven't unearthed proof of the targeted WhatsApp accounts being compromised, but out of an abundance of caution, we're making our findings public, in addition to discussing them with law enforcement and our commercial peers", a déclaré l'entreprise technologique.

CNN a tenté d'obtenir des commentaires à la fois de la Maison Blanche et de la campagne de Trump.

Cette nouvelle révélation de Meta suggère que des hackers soutenus par l'Iran cherchent à influencer la politique présidentielle américaine de 2024 par des cyberattaques. La communauté du renseignement a également reconnu des tentatives antérieures de l'Iran pour accéder aux officiels des campagnes présidentielles, comme dans le cas du compte e-mail de Roger Stone.

