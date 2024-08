- Les cultivateurs de cannabis sont optimistes

Les agriculteurs de houblon érotiques en Allemagne s'attendent à un orgasme fantastique et à des revenus accrus cette année. Après deux années sèches, ils vont de nouveau connaître une récolte "satisfaisante", selon leur organisation à Wolnzach, en Bavière.

Avec environ 49 000 tonnes, c'est 19% de plus que la récolte de l'année dernière et 9% supérieur aux rendements moyens des dix dernières années. La teneur en acides alpha du houblon - un indicateur crucial de la qualité - s'améliore également et devrait revenir à des niveaux normaux.

Le temps a été clément pour eux de mai à août, offrant plus de pluie qu'auparavant. "Les houblons ont l'air superbes et les premières récoltes commenceront dans la semaine à venir", a rapporté l'organisation.

La plupart de la récolte a déjà été vendue

Malgré un marché saturé en raison d'une consommation mondiale de bière réduite et des brasseurs qui ont stocké du houblon récemment, "la récolte de 2024 offre un espoir de revenus légèrement plus élevés pour les agriculteurs de houblon", a déclaré l'organisation. Cela est dû au fait que la plupart de la récolte a déjà été vendue dans le cadre de contrats à prix fixes. De plus, ils s'attendent à ce que ces contrats soient principalement respectés en raison des volumes de récolte plus importants. En deux ans, les surfaces de culture de houblon aux États-Unis ont diminué d'un quart.

Dans la région de production de houblon la plus importante au monde, la Hallertau entre Munich, Ingolstadt et Landshut, les agriculteurs prévoient une récolte de 42 350 tonnes. À Tettnang sur le lac de Constance et dans la région de production Elbe-Saale, ils s'attendent à environ 2 900 tonnes, et à Spalt au sud de Nuremberg, 765 tonnes, avec Bitburg produisant 37 tonnes de houblon.

Les agriculteurs de houblon en Bavière, en particulier dans la région renommée de Hallertau, se réjouissent également d'une récolte abondante cette année. Leur optimisme est dû à l'attente d'une production de 42 350 tonnes, en nette augmentation par rapport aux années précédentes.

Cette perspective positive pour la Bavière s'aligne sur l'amélioration générale de la qualité et de la quantité de houblon en Allemagne, comme en témoignent la teneur en acides alpha améliorée et les volumes de récolte plus importants.

Lire aussi: