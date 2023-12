Les croisiéristes rentrent au port de Charleston et découvrent que leurs voitures ont été inondées.

"On nous a laissé découvrir que nos voitures ne démarraient pas et étaient totalement détruites", a déclaré Stephanie Royal, une passagère qui participait à la croisière de quatre nuits avec son mari, Wesley. Elle a ajouté que les passagers n'avaient pas été prévenus de ce qui les attendait à leur retour, qui a été retardé d'environ six heures.

Le centre-ville de Charleston a connu des précipitations record au cours du week-end, avec près de 10 cm dimanche. Ces précipitations record, combinées à des vents violents poussant l'eau vers la côte, ont provoqué des inondations généralisées à Charleston dimanche.

Au début, tout semblait aller pour le mieux lorsque les croisiéristes sont rentrés le lundi. Le soleil brillait et les parkings étaient dégagés. La compagnie de croisière et le personnel du port que les Royals ont rencontré n'ont rien dit au sujet des voitures lorsqu'ils ont débarqué, a-t-elle déclaré.

"Ce n'est que lorsque nous sommes arrivés à nos voitures que les gens se sont rendu compte qu'elles ne démarraient pas", a déclaré Mme Royal. Ils ont vu les traces de l'inondation en ouvrant leurs véhicules.

La Chevy Equinox du couple a été totalement détruite, a indiqué Mme Royal, et a été envoyée à la casse vendredi.

"Nous regrettons que les véhicules de certains de nos clients garés sur le parking du port aient été touchés par la récente tempête", a déclaré Carnival dans un communiqué, en adressant des demandes de renseignements aux responsables du parking. "Nous avons apporté notre aide dans la mesure du possible, par exemple en aidant les clients à contacter leurs assureurs, mais en fin de compte, ce n'était pas de notre ressort.

CNN a contacté l'autorité portuaire de Caroline du Sud pour plus d'informations. L'autorité portuaire n'a pas répondu immédiatement, mais elle a fourni une déclaration à la chaîne WCIV, affiliée à CNN.

"L'équipe de South Carolina Ports a travaillé en étroite collaboration avec les passagers pour leur fournir de l'aide dès leur arrivée et jusqu'à ce que le dernier passager quitte le terminal", indique la déclaration fournie à WCIV, ajoutant que des rapports de police ont été fournis aux passagers pour qu'ils les transmettent à leurs compagnies d'assurance et que le personnel a aidé à appeler des sociétés de remorquage et à trouver un moyen de transport vers les hôtels des environs.

"Bien que SC Ports n'assume aucune responsabilité pour les véhicules ou les biens personnels laissés dans les aires de stationnement des passagers, nous nous engageons à continuer à soutenir nos clients de croisière estimés", a déclaré le communiqué.

Dans un avis transmis à CNN par Carnival Cruise Line au nom de l'autorité portuaire de Caroline du Sud, SC Ports a déclaré : "La trajectoire de la tempête n'était pas la même que celle de la tempête : "La trajectoire de la tempête n'a été connue qu'après le départ du Carnival Sunshine et s'est avérée plus importante que prévu ; même le National Weather Service a sous-estimé la hauteur de la marée de plus de 2 pieds.

L'autorité portuaire a déclaré qu'elle remboursait les frais de stationnement aux passagers, reconnaissant que beaucoup d'entre eux avaient également encouru des frais supplémentaires.

Mme Royal a déclaré que son mari et elle avaient été informés lundi que l'autorité portuaire ne pouvait pas les aider pour le transport et le remorquage. Ils ont utilisé une application de covoiturage pour se rendre à l'aéroport et louer une voiture pour leur trajet de quatre heures et demie jusqu'à Brevard, en Caroline du Nord - des dépenses qui ont ajouté environ 700 dollars à leur voyage. Ils s'efforcent d'être remboursés par leur compagnie d'assurance.

La plus grande frustration de Mme Royal est le manque de communication. Elle aimerait que les autorités fassent comprendre aux passagers qui se garent dans ces parkings que ce type d'inondation est possible.

"Si le capitaine avait communiqué avec les autorités portuaires et nous avait tous informés sur le bateau de ce qui s'était passé avant que nous n'arrivions au parking, cela aurait été vraiment bénéfique", a déclaré Mme Royal.

La croisière elle-même n'a pas été extraordinaire, a déclaré Mme Royal. "Du début à la fin, le temps a été exécrable.

Ce n'est pas la première croisière aux Bahamas de la semaine à être affectée par le mauvais temps. Une autre croisière sur le MSC Meraviglia, qui devait se rendre aux Bahamas, a été détournée vers la Nouvelle-Angleterre et le Canada, à la grande consternation de certains passagers.

Sara Smart, Caroll Alvarado, Mary Gilbert, Elizabeth Wolfe et Robert Shackelford ont contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com