- Les critiques thuringiennes à l'encontre de la décision du sommet du SPD sur les missiles américains

Le ministre de l'Intérieur de Thuringe du SPD, Georg Maier, critique la position de la direction de son propre parti sur le déploiement de missiles américains en Allemagne. Maier a exprimé son étonnement face à la décision du lundi, lors de laquelle le comité exécutif du SPD a soutenu le déploiement d'armes à longue portée américaines en Allemagne, et a critiqué le moment choisi pour cette décision.

"Cette décision ne nous facilite pas la tâche dans la campagne", a déclaré le candidat principal pour les élections régionales du 1er septembre lors d'un entretien avec Deutschlandfunk. Il a explicitement évité de critiquer le contenu réel de la décision. "Les intérêts de la sécurité nationale passent en premier, mais je m'inquiète de la manière dont cela s'est produit et a été communiqué." Il aurait aimé être informé de cette étape à l'avance, a déclaré Maier.

La décision stipule, entre autres, que le déploiement d'armes n'est pas une construction provocante, mais un renforcement de la défense de l'Allemagne et de la capacité d'alliance de l'OTAN et de l'UE avec des systèmes d'armes que la Russie possède depuis des années.

Huile sur le feu de la campagne

Le thème de la guerre et de la paix en relation avec la Russie et l'Ukraine est un sujet dominant dans la campagne électorale de Thuringe. Maier ressent également cela lors de ses conversations aux stands d'information, comme il l'a rapporté dans Deutschlandfunk. Selon lui, les populistes de l'AfD et de l'Alliance pour le progrès et la justice sociale (APS) utilisent le débat pour constamment détourner l'attention des véritables problèmes de Thuringe. Maier a donné l'exemple des pensions et des salaires plus bas en Allemagne de l'Est.

Il suppose que la position de la direction du parti coûtera des voix au SPD lors de l'élection régionale, a déclaré Maier en réponse à une question correspondante lors de l'entretien.

Sondage : l'entrée du SPD au Parlement régional incertaine

Selon un récent sondage Insa commandité par Funke Medien Thuringe, le SPD, qui forme actuellement un gouvernement minoritaire avec la gauche et les Verts à Erfurt, est à six pour cent et approche ainsi du seuil de cinq pour cent crucial pour entrer au Parlement.

L'AfD, classée comme extrémiste de droite en Thuringe, obtient 30 pour cent. La CDU et l'APS obtiennent respectivement 21 et 19 pour cent. La gauche, dirigée par le ministre-président Bodo Ramelow, est à 16 pour cent. Les Verts et le FDP n'entreraient pas au Parlement avec leurs trois pour cent actuels.

Le soutien inattendu du comité exécutif du SPD au déploiement de missiles américains pendant la campagne électorale pourrait rendre la tâche plus difficile pour Maier lors de l'élection régionale. De plus, Maier pense que la position de la direction du parti sur cette question pourrait potentiellement coûter des voix au SPD lors de l'élection à venir.

