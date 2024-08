Les critiques plaident pour une assemblée extraordinaire au Landtag concernant la question Solingen

À la suite de l'attaque au couteau mortelle à Solingen, la charge de gérer les conséquences incombe aux ministres de l'Intérieur. Jeudi, une réunion conjointe exceptionnelle des comités de l'Intérieur et de l'Intégration aura lieu au Parlement régional de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. À la suite de demandes séparées du SPD et du FDP, cette séance spéciale a été organisée. Le SPD a demandé une séance conjointe des deux comités, tandis que le FDP a réclamé une séance spéciale pour le comité de l'Intérieur.

Angela Erwin, présidente du comité de l'Intérieur principal, a programmé cette séance conjointe de 12h00 à 15h00 jeudi, en réponse aux deux demandes.

La demande du SPD a mis en évidence l'attaque elle-même et le passé du suspect, qui "résidait dans un centre d'accueil pour réfugiés et faisait l'objet d'ordres de déportation". La demande du FDP, quant à elle, a exhorté le ministre de l'Intérieur Herbert Reul à faire un rapport sur "les informations actuelles concernant l'incident et les actions du gouvernement régional".

Pendant un festival de la ville de Solingen vendredi soir, trois personnes ont été tuées et huit autres blessées lors de l'attaque au couteau. Le suspect s'est rendu samedi et a été arrêté. Le parquet général enquête maintenant sur le cas pour suspicion de terrorisme. Le suspect, un homme syrien, devait être déporté en Bulgarie l'année dernière, car sa demande d'asile avait été rejetée. Il était entré dans l'UE par la Bulgarie.

L'Union demande une séance exceptionnelle au Bundestag

Une séance exceptionnelle du comité de l'Intérieur au Parlement fédéral aura également lieu cette semaine à la demande de la faction de l'Union pour discuter de l'attaque de Solingen. L'Union demande maintenant des réponses à la ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser, comme l'a déclaré l'expert en matière d'Intérieur de l'Union Andrea Lindholz sur ntv.

L'Union demande "toutes les informations disponibles sur le suspect et l'incident de Solingen", a déclaré Lindholz, tout en exigeant des informations sur "les actions proposées par le gouvernement fédéral, les plans du ministre de l'Intérieur et comment elle entend améliorer la situation de sécurité en Allemagne".

Faeser doit répondre à ces préoccupations et fournir des réponses au comité, selon la politicienne de la CSU. Cela doit également couvrir les conséquences de l'attaque au couteau mortelle contre un policier à Mannheim il y a environ trois mois. Faeser doit expliquer sa réponse à ces incidents.

