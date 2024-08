- Les critiques Kretschmer et Redmann expriment leur mécontentement envers le chef de la mairie BSW.

Deux semaines avant les élections régionales en Saxe et en Thuringe, des responsables de la CDU attaquent la présidente de l'AF, Sahra Wagenknecht, pour ses efforts visant à imposer des conditions pour d'éventuelles collaborations. "Les jours du comité central sont derrière nous, où quelqu'un à Berlin pouvait décider des affaires locales", a déclaré le Premier ministre de Saxe, Michael Kretschmer, lors de réunions des comités de direction du parti à Berlin. Wagenknecht rend également les coalitions régionales dépendantes des positions des partenaires potentiels concernant la guerre en Ukraine.

Kretschmer a qualifié l'aptitude de Wagenknecht de "unique pour détruire les choses. Elle n'a jamais réussi à construire quoi que ce soit et c'est la même histoire ici". Il critique ses interventions, ses accords inhabituels et les limites qu'elle impose. "Que des membres du parti local soient humiliés par quelqu'un de leur propre rang, c'est terrible. Mais c'est quelque chose à quoi nous avons été confrontés pendant des années", a ajouté le Premier ministre.

Redmann doute des intentions de l'AF pour gouverner dans les États

Le candidat principal de la CDU pour l'élection régionale du 22 septembre en Brandebourg, Jan Redmann, a commenté : "Je ne suis pas sûr que l'AF ait l'intention de gouverner sérieusement dans les États". Si c'était le cas, ils devraient participer aux discussions politiques au niveau de l'État. Cependant, "je pense que Sahra Wagenknecht est en train d'établir des positions au niveau fédéral pour empêcher les coalitions dans les États. Par conséquent, son objectif est d'empêcher les discussions sérieuses dans les États". Il a interrogé sur la manière dont les candidats principaux et la présidente de l'AF dans les associations d'État géraient cela - "sont-ils simplement des messagers pour les messages de Sahra Wagenknecht ou font-ils également une politique confiante pour la Saxe, la Thuringe et le Brandebourg ?"

Entre-temps, Redmann a déclaré : "Les résolutions d'incompatibilité de la CDU ne concernent pas l'AF, mais l'AfD et le parti de gauche. Il faut déterminer s'il y a des points communs". Dans les États, il pouvait en effet reconnaître certaines similitudes. "L'AF ne changera pas le cours de la CDU fédérale en Thuringe, en Saxe et au Brandebourg via des coalitions régionales. Nous ne le permettrons pas".

Spahn met en garde contre les discussions de coalition

Le membre du présidium de la CDU, Jens Spahn, a mis en garde contre les discussions de coalition. Les gens veulent savoir où se situent les différences en matière de politique éducative, de sécurité intérieure, de migration ou de politique économique. "Sinon, j'ai pleine confiance que les associations d'État prendront des décisions informées", a ajouté Spahn.

Le député européen de la CDU, Dennis Radtke, a précédemment nié toute collaboration entre son parti et le Bündnis Sahra Wagenknecht (AF). "Toute collaboration avec l'AF serait toxique pour la CDU", a-t-il informé le Tagesspiegel. "Toute coopération entre la CDU et l'AF dans n'importe quel État fédéral serait préjudiciable à la CDU dans tout le pays", a-t-il répété.

