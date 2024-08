Les critiques du système pénitentiaire allemand par l'organisme de régulation

Les prisons peuvent être vraiment dures aux entournures. Parfois, elles franchissent les limites et méprisent la dignité humaine d'une personne. Deux prisons en Allemagne, plus précisément en Sarre et en Bade-Wurtemberg, ont été épinglées pour cela.

Le Mécanisme national de prévention de la torture a exprimé des préoccupations concernant certaines prisons et établissements de santé mentale en Allemagne, selon son rapport annuel. Dans deux cellules distinctes, situées dans ces deux prisons, les détenus étaient contraints de partager un espace minuscule de 9 mètres carrés avec seulement des toilettes communes, sans cloisonnement spatial, comme le mentionne le rapport annuel. "Cette situation est dégradante pour les détenus concernés et entraîne des conditions de vie inhumaines", indique le rapport.

Le Mécanisme national de prévention de la torture relève de la Convention des Nations unies contre la torture. Sa mission est de surveiller le respect des droits fondamentaux dans tous les établissements en Allemagne où les individus sont privés ou pourraient être privés de leur liberté. Cela inclut les contrôles frontaliers fixes.

Le rapport annuel a également souligné des cas où des individus dans des établissements de santé mentale étaient confinés dans des pièces sans accès aux toilettes. Par exemple, dans un établissement de santé mentale en Bade-Wurtemberg, les patients étaient équipés de bassines et de bouteilles d'urine pour leurs besoins personnels. En raison de la vidéosurveillance, l'utilisation de ces objets était visible de tous.

Le rapport aborde également le problème des expulsions. Dans un cas, les autorités ont expulsé un homme du Nigeria malgré une ordonnance du tribunal. Régulièrement, le corps national découvre que le bien-être des enfants est négligé dans les cas d'expulsion, en particulier lors des expulsions massives, ce qui peut entraîner la séparation des enfants de leurs parents.

