Les critiques du régime de retraite proposé émergent de la sphère économique allemande

Chefs d'entreprise allemands ont vivement critiqué le nouveau plan de retraite proposé, le qualifiant de "court-termiste et irréaliste" compte tenu des complications démographiques. Rainer Dulger, président de l'Association des employeurs, a exprimé ces opinions vendredi. Il a souligné que les jeunes et les employeurs subiraient le plus gros de ce plan, rendant l'emploi "de plus en plus peu attrayant."

Le Bundestag a discuté vendredi du "Rentenpaket II" proposé par le ministre fédéral du Travail, Hubertus Heil. Ce paquet vise à maintenir un niveau de retraite de 48% des revenus moyens d'ici 2039 et à introduire une colonne de système de retraite soutenue par des actions, baptisée "Generationenkapital". Les profits futurs de ce capital financeraient ultérieurement les paiements de retraite.

Toutefois, les discussions au sein de la coalition continuent quant aux coûts du plan de retraite. La réforme devrait entraîner une "haute mais acceptable" augmentation des cotisations à partir de 2028, selon le projet de loi. D'ici 2045, le taux de cotisation pourrait atteindre 22,7%. Les revenus anticipés du "Generationenkapital" pourraient réduire cela à 22,3%. Le taux de cotisation à la retraite actuelle se situe actuellement à...

