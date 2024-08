Les critiques dirigées contre la Russie rejetées comme absurdes par Borrell concernant l'Allemagne

En raison des dernières frappes aériennes russes, l'Ukraine a de nouveau demandé à ses alliés d'assouplir leurs restrictions sur l'utilisation des armes. Cependant, l'Allemagne et les États-Unis sont réticents à l'idée de provoquer un conflit avec la Russie dans cette situation.

Le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmytro Kuleba, a fait une demande lors d'une réunion ministérielle à Bruxelles la semaine dernière, exhortant les Européens à mettre la pression sur les États-Unis et la Grande-Bretagne. Plus précisément, les États-Unis et la Grande-Bretagne devraient donner à l'Ukraine l'autorisation d'attaquer des cibles militaires au cœur de la Russie, a affirmé Kuleba. Jusqu'à présent, cela n'a été autorisé que dans la région de Kharkiv.

Les ministres de la Défense ont tenu une conférence virtuelle avec leur homologue ukrainien, Rustem Umerov. L'élargissement de la mission de formation de l'UE pour l'Ukraine (EUMAM Ukraine) figurait parmi les sujets abordés.

Josep Borrell a réaffirmé l'objectif de l'UE de former 60 000 soldats ukrainiens d'ici la fin de l'année, 10 000 de plus que prévu précédemment. Pour atteindre cet objectif, l'UE étudie avec l'Ukraine la possibilité d'établir un nouveau centre de coordination à Kyiv, a déclaré Borrell.

Le secrétaire d'État parlementaire allemand à la Défense, Thomas Hitschler, a déclaré à Bruxelles que l'Allemagne vise à former 10 000 soldats ukrainiens d'ici la fin de l'année. La formation aura lieu "en Allemagne", a insisté Hitschler.

Le président français Emmanuel Macron a exhorté l'UE à autoriser la formation en Ukraine elle-même, plutôt que dans les États membres comme auparavant. L'Allemagne s'y oppose, invoquant le risque de conflit avec la Russie et les risques pour les soldats.

Macron a reçu le soutien de l'Estonie. "On ne peut pas boxer sans utiliser ses deux mains", a déclaré le ministre de la Défense Hanno Pevkur. Les Pays-Bas et la Lettonie ont également manifesté leur intérêt pour engager le débat. Cependant, "le consensus" au sein de l'UE est crucial, a noté Pevkur.

Outre ces questions, les ministres de la Défense discutent également de la promesse du groupe G7 de fournir un prêt de 50 milliards d'euros à l'Ukraine. L'UE prévoit d'utiliser les revenus des actifs russes gelés à cette fin, mais les détails restent flous. La situation à Gaza est également examinée. La nouvelle présidente de la commission de la Défense au Parlement européen, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), participe au débat.

