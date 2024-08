Les critiques des astronomes s'inquiètent de l'intensification des satellites Starlink

Après avoir envoyé six versions d'essai de leurs nouveaux satellites Starlink dans l'espace en janvier, SpaceX prévoit d'agrandir encore sa flotte spatiale. Cependant, cette expansion suscite des inquiétudes parmi les astronomes. Les satellites à venir pourraient être jusqu'à cinq fois plus lumineux que les actuels.

La société aérospatiale américaine, SpaceX, prévoit d'étendre son réseau de satellites Starlink. Les satellites à venir, appelés Direct-To-Cell (DTC), ne serviront pas seulement de fournisseurs de réseau comme les satellites Starlink actuels, mais ils pourront être accessibles directement via un smartphone sans avoir besoin d'une antenne supplémentaire, comme les réseaux mobiles terrestres.

Les astronomes du monde entier expriment leurs préoccupations, car ces satellites DTC pourraient briller jusqu'à cinq fois plus dans le ciel que les satellites Starlink actuels, selon les chercheurs de l'Union astronomique internationale (IAU) dans une étude en ligne récente.

Le 3 janvier, SpaceX a lancé six versions préliminaires des nouveaux satellites en orbite. Après des tests réussis, la société a soumis une demande aux autorités réglementaires américaines pour obtenir l'autorisation de lancer 7500 satellites DTC, qui orbiteront à une altitude de 340 à 345 kilomètres. Cela a conduit l'IAU à examiner les possibles conséquences des nouveaux satellites.

Les nouveaux satellites sont près de cinq fois plus brillants que les satellites Starlink précédents

Anthony Mallama et son équipe du "Centre IAU pour la protection du ciel sombre et paisible contre les interférences des constellations de satellites" ont recueilli des données auprès d'observateurs du monde entier sur les six prototypes déjà en orbite, ainsi que des mesures précises à l'aide du télescope robotique MMT9 à l'Observatoire spécial astrophysique russe dans le Caucase. Dans l'ensemble, il a été constaté que les nouveaux satellites émettent de la lumière jusqu'à 4,9 fois plus intensément que les satellites Starlink actuels. Cependant, les scientifiques soulignent que ces mesures ne représentent qu'une première impression, car il est encore incertain quel rôle l'antenne du satellite joue dans sa brillance.

SpaceX pourrait atténuer la brillance

Dans le passé, SpaceX a travaillé avec des astronomes, mettant en place de nombreuses mesures telles que des revêtements moins réfléchissants pour réduire la brillance de ses satellites. "Si des mesures similaires sont efficacement appliquées aux satellites DTC, l'augmentation de la brillance pourrait potentiellement être réduite de moitié, à 2,6 fois", écrivent Mallama et son équipe.

SpaceX gère actuellement plus de 6000 satellites Starlink en orbite basse, prévoyant d'en avoir finalement plus de 34 000. À mesure que le nombre de satellites augmente, l'observation sans interférence devient de plus en plus difficile pour les astronomes. C'est pourquoi l'IAU a mis en place son propre service de surveillance des satellites depuis deux ans, aidant les astronomes à planifier leurs observations.

