- Les critiques demandent des éclaircissements après la destitution d'un fonctionnaire du gouvernement

Dans l'affaire concernant la secrétaire d'État hessoise déchu Livia Messari-Becker, l'opposition fait monter la pression sur le gouvernement de coalition dirigé par la CDU. Les groupes parlementaires Verts et FDP prévoient d'envoyer une lettre directe au ministre-président Boris Rhein, contenant dix questions pointues.

Toutes les questions précédentes des législateurs à la ministre de l'Économie Kaweh Mansoori (SPD) et à la ministre de la Culture Armin Schwarz (CDU) dans deux comités du parlement hessois étaient restées sans réponse ou avaient été évitées directement, ont affirmé les Verts et le FDP. "Sans résoudre l'ensemble de la question, notre État pourrait potentiellement subir des dommages. Après tout, qui souhaiterait occuper des postes importants au sein du gouvernement de l'État à l'avenir si quelqu'un est traité de manière si préjudiciable, non professionnelle et indigne ?"

En juillet, Mansoori avait déclaré avoir renvoyé la scientifique impartiale Messari-Becker, qui était auparavant un membre estimé du prestigieux think tank Club de Rome, en raison d'une "conduite inappropriée" en dehors du travail. Selon les rapports des médias, le ministre-président adjoint aurait accusé le novice politique de utiliser sa position de secrétaire d'État pour faire pression en faveur d'une meilleure note à une réunion parents-professeurs dans l'une des écoles de ses enfants. Mansoori n'a fait aucun commentaire public sur cette affaire pour le moment.

Messari-Becker a fermement nié les accusations et, selon l'agence de presse allemande DPA, a déposé un appel contre sa suspension.

La CDU, en tant que parti dirigeant de

