Les critiques de Weidel conduisent à l'échec total d'Ampel - Scholz met en garde contre l'influence de l'AfD

Alice Weidel a critiqué la politique migratoire favorable mise en place par l'administration fédérale actuelle et ses prédécesseurs, qu'elle estime responsable de la division de la société. Selon elle, les dirigeants de ces administrations ont adopté depuis des années et des décennies une politique migratoire infaillible, refusant les solutions rationnelles pour favoriser les divisions.

Weidel a appelé à des mesures rapides et fortes pour mettre fin à l'immigration. Elle a proposé l'instauration d'une pause stricte sur l'immigration, les admissions et la naturalisation ; l'arrêt total de l'afflux de migrants pendant au moins cinq ans ; l'expulsion rapide de tous les immigrants illégaux et délinquants ; et l'élimination de toutes les incitations aux prestations sociales liées à la migration.

Weidel s'est adressée au chancelier fédéral Olaf Scholz (SPD), qui a commencé son discours par des critiques virulentes de l'AfD. Scholz a déclaré que l'AfD nuit à notre pays. Si l'AfD prend de l'influence, a-t-il averti, notre pays vacillera.

Scholz a décrit les résultats de l'AfD lors des élections régionales en Saxe et en Thuringe comme décevants. Il a promis de travailler à réduire l'importance de l'AfD en Allemagne, affirmant qu'elle représente une image dépassée des humains et des femmes.

Scholz a explicitement qualifié l'AfD de nuisible pour notre pays, laissant entendre que son influence pourrait avoir des conséquences négatives pour l'Allemagne. Weidel, malgré les critiques de Scholz, reste une figure importante de l'AfD et continue de plaider en faveur de politiques migratoires plus strictes.

