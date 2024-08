Les critiques de Trump renouvellent leurs accusations

L'enquête dirigée par l'équipe du procureur spécial Jack Smith contre l'ancien président américain Donald Trump pour des allégations de manipulation électorale se poursuit avec vigueur. Ils ont répondu à la décision de la Cour suprême en réécrivant l'acte d'accusation, maintenant leurs accusations sans reculer.

L'affaire fédérale contre Trump comprend maintenant un acte d'accusation révisé, amendé en réponse à la décision de la Cour suprême de début juillet, où une majorité de juges conservateurs a rendu une décision en faveur de l'immunité de Trump pour certaines actions officielles. À la lumière de cette décision historique de la Cour, Smith et son équipe ont dû restructurer l'acte d'accusation pour faire avancer le dossier.

La version modifiée de l'acte d'accusation est maintenant plus courte et omette certaines parties, telles que les références aux interactions de Trump avec le département de la Justice. L'accent est maintenant principalement mis sur ses actions en tant que candidat avant l'élection de 2020, plutôt que pendant sa présidence.

Allégations de conspiration

Les chefs initiaux portés contre lui restent les mêmes. Trump est accusé de conspiration pour tromper les États-Unis, entre autres infractions, ainsi que de conspiration pour entrave à une procédure officielle. L'acte d'accusation révisé démontre "la volonté du ministère public de reconnaître et de se conformer aux directives et instructions de la Cour suprême", a déclaré le département de la Justice américain.

Le nouvel acte d'accusation a été préparé par un nouveau jury d'accusation, selon un porte-parole du département de la Justice. Les jurés examinent si les preuves présentées par l'accusation justifient un acte d'accusation. L'allégation selon laquelle Trump, en tant que président, a exercé des pressions sur le département de la Justice pour annuler les résultats de l'élection n'est plus mentionnée dans le nouvel acte d'accusation. La Cour suprême a explicitement mentionné dans son arrêt que le président dispose d'une immunité absolue dans cette situation.

Trump a exprimé son souhait de voir l'ensemble de l'affaire classée sans suite en raison de la décision de la Cour suprême sur l'immunité dans un communiqué publié sur sa plateforme Truth Social. Il a affirmé que "Smith a simplement réorganisé le même dossier pour contourner la décision de la Cour suprême".

Charges similaires en Géorgie

Des partisans de Trump ont envahi le Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021. Avant l'attaque, Trump a tenté à plusieurs reprises de contester les résultats de l'élection présidentielle de 2020 et de renverser sa défaite face au démocrate Joe Biden. Trump a été inculpé de chefs fédéraux à Washington, D.C., et un acte d'accusation similaire a été présenté contre lui dans l'État américain de Géorgie.

L'équipe juridique de Trump a réussi à retarder et à éviter ces procédures, ainsi que d'autres procédures judiciaires contre lui, pendant plusieurs mois. Les experts estiment qu'il est peu probable qu'un procès dans l'affaire de Washington ait lieu avant l'élection présidentielle de novembre.

Cependant, à New York, le républicain a été reconnu coupable fin mai pour avoir falsifié des documents relatifs à des paiements secrets à une star du porno. La sentence n'a pas encore été annoncée.

