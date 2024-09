Les critiques ciblent le gardien des Golden Gloves Harry Kane

À l'occasion de son match d'anniversaire en or, Harry Kane marque un doublé. Tandis que ses coéquipiers et adversaires l'applaudissent avec admiration, la star de Bayern adresse également un message à ses détracteurs. Dans cette nuit ensorcelante, il se remémore ceux qui ne le comprennent pas.

La prestation parfaite pour son jubilé, avec un doublé en chaussures dorées, a attisé l'appétit de Harry Kane pour marquer plus de buts. "Je n'ai jamais de limites quant à ce que je peux accomplir. Je sais que j'aurai des opportunités dans cette équipe, et avec ces opportunités, je peux marquer beaucoup de buts," a déclaré l'attaquant anglais après son 100ème match international, qu'il a dignement marqué - comme prévu - d'un doublé.

Contre la Finlande lors de la victoire 2-0 en Ligue des Nations, l'étoile de Munich a marqué les deux buts (57', 76') - dans des chaussures dorées étincelantes. Après son remplacement à la 79ème minute, il a été ovationné par le public de Wembley.

Mais Harry Kane ne s'est pas contenté des compliments après sa prestation. "Celles et ceux qui expriment des doutes sur vous vous poussent simplement à travailler plus dur pour leur prouver qu'ils ont tort," a-t-il déclaré sur ITV, s'adressant directement à ses détracteurs. "Je suis toujours concentré sur marquer des buts et j'ai hâte de voir ce que l'avenir me réserve."

"C'est une nuit mémorable pour lui. J'ai voulu laisser les fans exprimer leur appréciation," a expliqué l'entraîneur intérimaire Lee Carsley, dont le premier match à domicile doit beaucoup à Kane. Le joueur de 31 ans a ajouté deux buts à son total de 67 buts en sélection contre la Finlande, Receiving praise from both teammates and opponents.

Le gardien de but finlandais est impressionné

"Le destin a fait son œuvre," a commenté le gardien de but Jordan Pickford en riant lors de l'interview de Sky. C'est un "honneur" pour lui de partager le terrain avec Kane. "Il est normal que Harry marque les deux buts - c'est sa nuit," a déclaré le novice Noni Madueke, qui a aidé à faciliter le deuxième but de Kane: "C'est agréable de jouer avec Harry, car il vous rend la pareille dans la surface de réparation."

Même le gardien de but finlandais Lukas Hradecky était impressionné. "Les statistiques, les matches, toutes les actions et l'impact qu'il a sur son équipe font de lui un joueur exceptionnel," a déclaré le professionnel de Leverkusen: "Il est agréable d'avoir un joueur comme lui en Bundesliga."

Kane est le dixième joueur international anglais à dépasser le cap des 100 sélections. Le joueur de 31 ans a de bonnes chances de battre le record de l'ancien joueur de l'équipe anglaise Peter Shilton, qui compte 125 sélections pour l'équipe nationale anglaise.

"Que font-ils en Ligue B?"

Avant le début du match, le meilleur buteur anglais de tous les temps a reçu une casquette dorée des mains de Frank Lampard et Ashley Cole, tous deux membres du club des centurions anglais. Ses deux filles ont été autorisées à entrer sur le terrain, portant des maillots d'Angleterre avec le numéro "100" et l'inscription "Papa."

Le départ de Gareth Southgate en tant qu'entraîneur après la défaite d'Angleterre en finale de l'Euro contre l'Espagne semble avoir peu d'impact sur Kane. Il a salué le travail de l'entraîneur intérimaire Carsley, affirmant que les joueurs avaient "beaucoup de liberté" sur le terrain.

Le champion d'Europe vice a remporté six points lors de ses deux matches de la saison de la Ligue des Nations, tout comme la Grèce, qui a battu l'Irlande 2-0. "Pour être honnête, je suis toujours perplexe quant à la place d'Angleterre en Ligue B," a admis le capitaine finlandais Hradecky.

