- Les critiques après l'échec des négociations sur les migrations

L'échec de la tentative de mettre en place une stratégie collaborative entre l'administration du feu tricolore et l'Union pour réglementer l'immigration illégale a suscité diverses réactions en Mecklembourg-Poméranie. La dirigeante du SPD, Manuela Schwesig, a critiqué les dirigeants de l'Union pour leur manque de volonté de collaborer sur ce sujet. Elle a déclaré : "Je ne comprends pas pourquoi ils ont quitté la table de négociation. Cela me semble être un sabotage délibéré. Ce n'est bénéfique pour personne, ni pour notre pays ni pour le problème." Ces commentaires ont été faits à Schwerin, après que le dirigeant de l'Union, Friedrich Merz, ait déclaré que les pourparlers avaient échoué mardi soir à Berlin. Schwesig a mis en garde contre le fait que l'incapacité de coopérer renforce les perspectives populistes.

Une politique critique de l'asile dysfonctionnelle

Merz a trouvé un soutien auprès de la députée d'État et de la chef de groupe parlementaire de la CDU, Daniele Peters. Elle a accusé le gouvernement fédéral de manquer de détermination pour mettre en œuvre les expulsions et les rejets à la frontière de manière cohérente. Les Verts, ainsi que des sections importantes du SPD, ne sont pas disposés à considérer la migration comme une question politique pressante à son niveau actuel, selon Peters. Elle a qualifié le système allemand d'asile de "dysfonctionnel". "En réalité, il est conçu pour bénéficier aux individus qui atteignent l'Allemagne, puis, avec l'aide d'avocats malins et d'activistes politiques, obtiennent la résidence permanente en Allemagne. Ce n'est pas comme ça que ça devrait fonctionner et ça ne devrait Certainly not continue like this," a-t-elle souligné.

L'Union refuse toute autre discussion sur la limitation de l'immigration

L'administration du feu tricolore et l'Union n'ont pas pu trouver un consensus sur la politique d'immigration future lors de leur réunion au ministère fédéral de l'Intérieur. Selon la CDU et la CSU, les partis du gouvernement n'ont pas proposé de solutions viables pour augmenter les rejets à la frontière au-delà du niveau actuel. Merz a rejeté toute autre proposition de l'administration du feu tricolore pour poursuivre les discussions. Il a affirmé que la tentative de trouver une voie commune avait échoué. En réponse, les politiques du feu tricolore ont accusé l'Union d'irresponsabilité.

Selon Schwesig, la migration est l'un des problèmes sociaux importants qui préoccupent actuellement les gens et où ils s'attendent à des changements. "Je pense qu'il est absolutely crucial pour l'unité sociale que les forces démocratiques collaborent et trouvent des solutions. Tout le monde devrait faire un effort les uns vers les autres," a-t-elle souligné. L'administration du feu tricolore a proposé de nombreuses solutions.

