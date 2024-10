Les cris de Carvajal provoquent des tremblements au Real Madrid

Real Madrid a connu un revers dans sa victoire spectaculaire 2:0 contre Villarreal. Le défenseur vedette Dani Carvajal a subi une grave blessure au genou, ayant déchiré son ligament croisé antérieur au passage. Le vétéran du football espagnol sera absent pendant plusieurs mois, comme l'a confirmé le post Instagram officiel du club.

Carvajal, exprimant sa déception sur le réseau social, a écrit : "Blessure confirmée du ligament croisé antérieur, chirurgie nécessaire et plusieurs mois d'absence. J'ai hâte de commencer ma rééducation et de revenir plus fort que jamais." Son chagrin était palpable au moment de son changement, alors qu'il exprimait sa douleur avant d'être évacué du terrain sur une civière.

L'entraîneur Carlo Ancelotti avait initialement exprimé ses préoccupations, craignant une blessure grave. "Nos joueurs sont déçus et inquiets, car de tels accidents se produisent souvent en raison du calendrier chargé, et malheureusement, cela est arrivé à un joueur qui est incroyablement important pour nous", a déclaré le manager italien.

Au cours du match, le défenseur polyvalent Carvajal, qui a été un pilier de la défense de Real, a subi la blessure en temps supplémentaire lors de sa tentative de dégager le ballon face à la pression de l'adversaire Yeremi Pino. L'incident était regrettable, avec Fede Valverde, qui a marqué le but d'ouverture contre son ancien coéquipier Toni Kroos, déclarant : "Au final, la santé de Dani est notre priorité absolue. Le résultat est secondaire."

Après la prochaine pause internationale, Real Madrid affrontera une série de matches cruciaux. Tout d'abord, ils se rendront à Celta Vigo (19 octobre), suivi de leur remake de la Ligue des champions contre Borussia Dortmund (22 octobre), et le match highly anticipated de Primera División contre leurs rivaux FC Barcelona (26 octobre).

compte tenu de la blessure de Carvajal, la défense de Real Madrid pourrait rencontrer des défis lors des prochains matches de la liga espagnole. Malgré l'absence de Carvajal, Real Madrid reste déterminé à bien performer en liga espagnole, en commençant par leur prochain match contre Celta Vigo.

Lire aussi: