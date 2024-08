- Les créateurs de mode veulent continuer la production au Bangladesh

L'Association allemande de la mode rapport que, suite aux récents troubles au Bangladesh, il n'y a eu jusqu'à présent aucun impact significatif sur l'industrie. Les rumeurs de commandes annulées et de relocalisation vers d'autres pays sont infondées, a confirmé l'association sur demande. Dans l'ensemble, la situation sur place s'est stabilisée, la production restant stable et le seul obstacle étant un retard dans le port.

Le détaillant de mode bon marché Kik n'a pas l'intention de relocaliser la production. "Le Bangladesh reste un pays de production particulièrement important pour nous", a déclaré un porte-parole. Le réseau de fournisseurs de Kik au Bangladesh comprend environ 100 usines textiles, selon l'entreprise.

La chaîne de mode suédoise Hennes & Mauritz (H&M) a informé l'agence de presse allemande que toutes les usines de ses sociétés de sous-traitance au Bangladesh sont actuellement ouvertes. L'entreprise n'a pas modifié sa stratégie à long terme dans le pays et continue de surveiller la situation quotidiennement, a déclaré un porte-parole. Les détaillants de mode Zara et Hugo Boss, qui produisent également des vêtements au Bangladesh, n'ont pas initialement répondu à une demande de dpa.

Le vice-président de GermanFashion, Justus Lebek, a déclaré qu'ils surveillaient de près la situation et s'attendaient à de légers retards dans les délais de livraison, "que le consommateur final ne remarquera pas". Pendant la pandémie de COVID-19, la production en Chine était à l'arrêt depuis des mois, mais il n'y avait pas de pénurie, a-t-il noté. De nombreuses entreprises ont depuis diversifié leurs sites de production, les sites plus proches en Afrique du Nord devenant plus importants.

Selon l'association de la mode, les fabricants concernés ont des relations étroites et de longue date avec leurs installations de production au Bangladesh. Pour les entreprises de mode de taille moyenne, août n'est pas un mois de production peak, car les marchandises d'automne et d'hiver sont en cours de livraison et le prochain cycle de production vient tout juste de commencer. GermanFashion représente 350 entreprises du secteur.

Le Bangladesh est le deuxième fournisseur de vêtements le plus important pour l'industrie de la mode en Europe et en Allemagne, après la Chine. Il y a environ 4 000 usines textiles dans le pays, employant plus de quatre millions de personnes, principalement des femmes. Selon l'Office fédéral de la statistique, des marchandises d'une valeur totale de 7,1 milliards d'euros ont été importées du Bangladesh en Allemagne en 2023.

Suite aux troubles au Bangladesh, qui ont fait des centaines de morts, les représentants de l'armée et de l'industrie ont annoncé des plans pour protéger les importantes usines textiles du pays. Plus tôt, la Chambre de commerce du Bangladesh avait signalé des pillages, des destructions et des attaques par le feu contre plusieurs usines textiles, de nombreuses entreprises étant temporairement fermées.

Malgré les troubles et les incidents dans certaines usines textiles, le porte-parole de Kik a réaffirmé leur engagement à maintenir la production au Bangladesh en raison de son importance en tant que pays de production. De plus, le vice-président de GermanFashion a mentionné qu'il pourrait y avoir de légers retards dans les délais de livraison en raison de la situation, mais qu'ils passeraient probablement inaperçus auprès des consommateurs finaux, en se référant à des expériences similaires pendant la pandémie de COVID-19 et la diversification ultérieure des sites de production.

Lire aussi: