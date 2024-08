Les craintes et les inquiétudes sous-jacentes sont à l'origine de l'affirmation de l'AfD.

Le 1er septembre prochaines, environ un tiers des individus en Saxe et en Thuringe ont indiqué leur intention de voter pour l'AfD. Un sondage approfondi éclaire les raisons de ce choix, mettant en lumière de vastes préoccupations et problèmes. L'immigration n'est pas la seule préoccupation, c'est l'une des nombreuses.

L'Allemagne dans son ensemble surveille de près ces élections régionales, car il y a une possibilité que l'AfD devienne le parti principal dans au moins l'un, voire les deux États fédéraux pour la première fois. Les chiffres des populistes de droite sont restés remarquablement stables depuis des mois. De nombreux experts, y compris des sociologues, des économistes et des historiens, ont des théories à ce sujet, mais que disent les gens eux-mêmes ? Un sondage effectué par Forsa pour RTL/ntv et "Der Stern" a révélé les principales préoccupations et problèmes qui préoccupent les gens dans les deux États fédéraux.

Forsa distingue entre "précipitations" et "problèmes" - les résultats ne sont pas identiques. Lorsque l'on demande "les plus grands problèmes", "l'immigration, les étrangers" est la mention la plus fréquente. En Saxe, "l'extrémisme de droite, l'AfD" est la deuxième mention la plus fréquente (36 %). Cependant, en Thuringe, ce n'est pas le cas - seulement 17 % considèrent "l'extrémisme de droite, l'AfD" comme un problème.

Parmi les problèmes les plus fréquemment mentionnés figurent "situation économique", "hausse des prix" et "penurie de compétences". L'éducation et la politique scolaire, un classique des questions d'État, sont également en haut de la liste (Saxe : 26 %, Thuringe : 31 %). En Thuringe, il y a un mécontentement général beaucoup plus élevé envers "les politiques, les partis". 29 % ont mentionné ces termes, contre 20 % en Saxe.

Lorsque l'on examine les "plus grands problèmes" et les "plus grandes préoccupations", des sujets complètement différents apparaissent dans le top 5 en Thuringe. La guerre en Ukraine est en tête, suivie de "la politique du gouvernement fédéral" et "la criminalité et la violence". Il est notable que les valeurs des partisans de l'AfD diffèrent considérablement de celles des autres partis. Cette tendance s'applique également aux électeurs du BSW.

Presque tous les partisans de l'AfD sont mécontents du gouvernement fédéral, ainsi que 81 % des électeurs du BSW. Le mécontentement est beaucoup plus faible pour les autres partis, même à un seul chiffre pour les sympathisants du parti vert. Inversement, c'est la guerre en Ukraine : deux tiers à trois quarts des électeurs de tous les partis sauf l'AfD sont le plus préoccupés par la guerre. Chez les partisans de l'AfD, cela ne concerne que la moitié. Cela se reflète dans la position de la direction de l'AfD, qui ne considère pas les actions de la Russie comme une menace pour la paix européenne et préconise l'importation du pétrole russe plutôt que de fournir des armes à l'Ukraine.

En Thuringe, la guerre en Ukraine est la plus grande préoccupation, mais en Saxe, elle n'est qu'à la quatrième place. Le sujet principal là-bas est la criminalité, suivi de la politique du gouvernement fédéral et de l'augmentation des prix, ainsi que de "l'immigration des réfugiés et des demandeurs d'asile". En Saxe, il est clair : les partisans de l'AfD sont particulièrement mécontents de tous ces sujets. En ce qui concerne l'immigration et le gouvernement fédéral, cela concerne même 90 % ou plus. En Saxe, la guerre en Ukraine cause moins de préoccupations chez les partisans de l'AfD que chez les électeurs des autres partis. La tendance est similaire chez les partisans du BSW, mais moins prononcée.

Le sondage montre à quel point le conflit en Ukraine préoccupe les gens. En résumé, une majorité désapprouve la ligne du gouvernement fédéral. En Thuringe et en Saxe, 57 % chacun souhaiteraient réduire l'aide au pays attaqué. Cependant, les partisans de l'AfD et du BSW sont clairement les principaux moteurs de cette tendance. Neuf sur dix des électeurs de l'AfD en Thuringe et en Saxe souhaiteraient réduire l'aide. La situation est similaire pour le BSW, bien que les valeurs pour la Saxe soient quelque peu moins élevées. Chez les partisans des autres partis, le tableau est moins clair. Il y a un soutien clair pour l'Ukraine de la part du SPD, des Verts et même de la gauche. De nombreux partisans seraient même prêts à augmenter l'aide. Pour la CDU, cela ne s'applique qu'avec des réserves : environ un tiers des électeurs de l'Union en Saxe et en Thuringe souhaitent moins d'aide.

Alors que les gens sont très préoccupés par l'Ukraine, ils savent également que la politique mondiale ne se décide pas au Parlement régional de Thuringe, comme l'a déclaré le candidat de la CDU de Thuringe, Voigt, dans une interview avec ntv.de. Cela se reflète dans les attentes pour les gouvernements régionaux. Dans les deux États fédéraux, une bonne politique éducative est en tête, suivie de la lutte contre la criminalité. Ce sont des questions pour lesquelles les gouvernements régionaux sont responsables.

L'inflation, les coûts de l'énergie, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée - les préoccupations et les problèmes énumérés pointent déjà vers des problèmes économiques. Forsa a également demandé spécifiquement

Forsa a découvert pourquoi les électeurs d'Alternative pour l'Allemagne (AfD) en Thuringe et en Saxe ont choisi de voter pour ce parti. Les résultats sont éclairants. Seuls un tiers ont indiqué leur mécontentement envers l'administration fédérale ou locale. Le fait de protester est donc un motif secondaire. Intriguant, la moitié des électeurs ont admis voter pour l'AfD en raison de leur accord avec les idéologies et les objectifs politiques du parti. Quatorze pour cent des partisans de l'AfD en Thuringe et treize pour cent en Saxe ont exprimé leur mécontentement envers l'ensemble du système politique.

L'enquête révèle également que les électeurs des partis de gauche, des Verts, du SPD et même de la CDU n'ont pas l'intention de former un gouvernement de coalition avec l'AfD. Dans chaque cas, une majorité substantielle s'attend à une baisse. Parmi les partisans de l'Union sociale-chrétienne de Bavière (CSU), une majorité partage également la conviction que la participation de l'AfD à l'administration ne améliorera pas la situation. Cependant, il est important de noter que cette majorité est relativement plus petite que celle des autres partis.

Conclusion: Le soutien substantiel à l'AfD, considérée comme d'extrême droite dans les deux pays, et l'ambiguïté du parti de la CSU proviennent d'un mécontentement profond chez les électeurs. En retour, ces partis renforcent le pessimisme de la situation. Les concours suggérant que les «Allemands de l'Est» n'ont jamais adopté la démocratie sont contredits par l'enquête de Forsa. En fait, une proportion modérée de répondants a démontré une hostilité claire envers le système politique. Notamment, un tiers des partisans de l'AfD motivés par la protestation restent une cible potentielle. Les autres partis ont encore une semaine pour s'engager avant les élections.

