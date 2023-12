Les craintes d'une extension de la guerre au Moyen-Orient augmentent et les troupes américaines sont en ligne de mire.

Le personnel militaire américain se trouve de plus en plus souvent sur une ligne de tir dangereuse et les forces navales américaines et alliées sont en état d'alerte après de multiples attaques de drones. La détérioration de la situation entraîne une période de vacances tendue pour la Maison Blanche.

La possibilité croissante que des Américains meurent au combat et l'aggravation de la situation sécuritaire de l'océan Indien à la mer Rouge, en passant par l'Irak, la Syrie, le Liban et Israël, représentent une nouvelle crise étrangère malvenue à l'aube de l'année de réélection du président Joe Biden. Elle est en train de devenir la boîte de Pétri d'une nouvelle tendance géopolitique : des tests incessants de la volonté et de la crédibilité de l'Amérique par ses adversaires et leurs mandataires. Les avertissements d'Israël selon lesquels sa guerre contre le Hamas à Gaza durera des mois, malgré les pressions américaines en faveur d'une réduction de l'intensité du conflit, augmentent le risque que la guerre devienne incontrôlable et entraîne les États-Unis dans son sillage.

Une série d'escalades dangereuses

La crainte initiale d'une guerre régionale après l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, qui a fait 1 200 morts, et l'assaut d'Israël sur Gaza ne s'est pas immédiatement concrétisée, même si les échanges entre Israël et les forces du Hezbollah au Liban ont été limités, sur l'un des fronts les plus tendus de la région.

Mais le rythme des attaques et des escalades de ces derniers jours semble gagner sa propre dynamique meurtrière, alimentant les craintes d'une nouvelle montée des tensions.

- Lundi, M. Biden a ordonné des frappes aériennes contre des installations utilisées par des combattants de la milice pro-iranienne Kataib Hezbollah en Irak, que les États-Unis accusent d'avoir utilisé un drone pour attaquer la base aérienne d'Erbil, blessant grièvement un membre des forces armées américaines. Il s'agit de la dernière attaque en date menée par des groupes mandataires iraniens contre les forces américaines engagées dans des opérations antiterroristes en Syrie ou en Irak.

- Les forces américaines ont intercepté mardi au-dessus de la mer Rouge un barrage de drones et de missiles tirés par les rebelles houthis, un groupe soutenu par l'Iran au Yémen, a déclaré le commandement central américain. Les États-Unis ont précédemment déclaré que les services de renseignement iraniens avaient participé à la préparation d'attaques contre des navires commerciaux, ce qui a incité certaines compagnies de fret à réacheminer leurs navires vers l'Afrique au lieu du passage plus économique par le canal de Suez, suscitant ainsi des craintes pour la chaîne d'approvisionnement mondiale. L'Iran a toujours nié son implication.

- L'empreinte géographique de l'instabilité s'étend désormais à l'Inde après qu'un chimiquier opérant dans l'océan Indien a été frappé par un drone d'attaque iranien samedi, à 200 milles nautiques de la côte indienne, selon le Pentagone. L'Iran a nié à plusieurs reprises toute implication.

- L'Iran et plusieurs de ses mandataires ont accusé Israël d'avoir assassiné un haut commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique lors d'une frappe aérienne dans la banlieue de Damas, la capitale syrienne. Israël a refusé de commenter ces allégations, mais le Corps des gardiens de la révolution islamique a menacé de venger l'assassinat de Seyyed Razi Mousavi, déclarant que "le régime israélien paierait sans aucun doute le prix de ce crime".

Les conséquences d'une dégradation de la situation sécuritaire

La série de nouveaux incidents souligne le risque d'une dangereuse escalade de la guerre, révèle à quel point les forces américaines sont directement exposées et contribue à expliquer les appels de plus en plus pressants de Washington à Israël pour qu'il réduise la guerre dans la bande de Gaza.

De futurs incidents au cours desquels des soldats américains seraient tués ou des moyens navals gravement endommagés ne laisseraient à Washington d'autre choix que de s'enfoncer à nouveau dans le Moyen-Orient, après que les trois derniers présidents ont tenté de se désengager de la région.

Christopher O'Leary, ancien directeur de la récupération des otages pour le gouvernement américain, a déclaré mardi sur "CNN News Central" que si la situation régionale n'avait pas approché les pires scénarios jusqu'à présent, le potentiel de détérioration était toujours présent.

"La guerre entre Israël et le Hamas fait partie d'un plan plus vaste de l'axe de la résistance, de la stratégie contrôlée par l'Iran pour obtenir une influence et un pouvoir régionaux par l'intermédiaire de groupes, de groupes de substitution comme le Hamas, le Jihad islamique palestinien, le Hezbollah, le Kataib Hezbollah et les Houthis", a déclaré M. O'Leary.

"Ainsi, bien qu'il y ait eu des attaques soutenues, elles ont été mesurées, jusqu'à un certain point, y compris les attaques des Houthis sur les navires de la mer Rouge. Mais il s'agit là d'avertissements sur ce qui pourrait arriver. Si l'Iran prend des gants et libère les forces de substitution avec toute sa puissance, nous aurons un vrai problème régional, oui, contre les troupes américaines stationnées en Irak et en Syrie".

La situation des troupes américaines en Irak et en Syrie est particulièrement dangereuse car elles sont à portée de main des groupes militants fidèles à l'Iran. Les républicains accusent depuis longtemps M. Biden de ne pas prendre suffisamment de mesures pour dissuader ces adversaires, mais l'administration s'est efforcée d'éviter de transformer un moment délicat en une guerre plus importante. La frontière entre des réponses proportionnelles et une dissuasion efficace est de plus en plus ténue. L'attaque de la base aérienne soulève des questions sur la manière dont l'installation était si vulnérable à la pénétration d'un drone. Et la question plus profonde est de savoir si les dernières frappes aériennes américaines - qui ont été qualifiées d'acte hostile par l'Irak - ont contribué à dissuader de futures attaques.

"Je dirais que nous jouons à pile ou face, que nous devons nous attaquer à ces formations de troupes et à leurs dirigeants", a déclaré le major de l'armée américaine Mike Lyons, à l'occasion d'une conférence de presse. Mike Lyons, major de l'armée américaine, a déclaré à CNN mardi. "Je ne pense pas que notre dissuasion ait permis aux Iraniens de reconnaître que nous sommes sérieux.

Répercussions économiques et militaires

Un conflit élargi pourrait avoir des conséquences économiques douloureuses, compte tenu de l'importance cruciale de la mer Rougepour la chaîne d'approvisionnement mondiale en énergie et en marchandises. La voie d'eau est bordée à l'est par le Yémen et l'Arabie saoudite et à l'ouest par l'Érythrée, le Soudan et l'Égypte. Elle se jette dans le canal de Suez au niveau de la péninsule du Sinaï, qui appartient à l'Égypte et borde Israël. Le potentiel de perturbation du canal, qui offre la voie maritime la plus courte entre l'Europe et l'Asie, a été mis en évidence lorsqu'un navire s'est retrouvé bloqué dans sa largeur en 2021, ce qui a eu des répercussions à l'échelle mondiale. Compte tenu de la menace que représentent les drones et les missiles pour leurs navires et leurs équipages, plusieurs compagnies maritimes ont ordonné à leurs capitaines d'emprunter l'itinéraire plus coûteux et plus long qui contourne l'Afrique. Les perturbations économiques potentielles ont incité les États-Unis à mettre en place une coalition internationale pour protéger les navires marchands contre les attaques des Houthis. Les États-Unis ont déclaré avant Noël que des pays tels que le Royaume-Uni, Bahreïn, le Canada, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège et les Seychelles avaient adhéré à cette coalition.

Les Houthis ont lancé au moins 100 attaques contre 12 navires commerciaux et marchands différents en mer Rouge au cours du mois dernier, ce qui représente une "ampleur très importante des attaques" que l'on n'avait pas vue depuis au moins "deux générations", a déclaré la semaine dernière un haut responsable de l'armée américaine.

La possibilité d'une action militaire au Moyen-Orient est la dernière chose que M. Biden - qui s'est déjà beaucoup investi pour tenter de sauver l'Ukraine d'un assaut russe - aurait espéré avoir à traiter à l'aube de l'année 2024. Toute impression que le président peine à exercer son autorité sur un monde qui semble parfois échapper à tout contrôle pourrait être politiquement préjudiciable à un moment où M. Biden est en proie à des taux d'approbation inférieurs à 40 % - un territoire périlleux pour un commandant en chef qui cherche à se faire réélire. L'impression que M. Biden ne parvient pas à répondre avec fermeté aux défis lancés par les adversaires des États-Unis pourrait en outre alimenter les inquiétudes de l'opinion publique selon lesquelles, à 81 ans, il n'est pas à la hauteur des exigences d'un second mandat - un discours que les républicains cherchent à renforcer dans l'esprit des électeurs.

L'ex-président Donald Trump, qui a présidé à une période de chaos et de division dans son pays et à l'étranger au cours de son premier mandat et qui a éloigné les États-Unis de leurs alliés, tente néanmoins de créer une image de désarroi mondial et de manque de respect pour les États-Unis, alors que l'homme de 77 ans commercialise sa vision d'un leadership d'homme fort. M. Biden dispose donc d'une faible marge de manœuvre politique face au leader du GOP si la situation devait soudainement s'aggraver.

Cette réalité politique précaire a servi de toile de fond aux nouvelles consultations entre le gouvernement israélien et l'administration Biden mardi. Ces consultations ont eu lieu après que des combats intenses ont éclaté à Gaza entre les troupes israéliennes et les forces du Hamas, suite aux appels lancés depuis plusieurs jours par les États-Unis en faveur d'une diminution de l'intensité du conflit. Ron Dermer, l'un des principaux confidents du Premier ministre Benjamin Netanyahu, a rencontré des responsables de la Maison Blanche et du département d'État. M. Netanyahu avait auparavant rendu visite aux troupes à Gaza et déclaré qu'un "long combat" s'annonçait. Le ministre israélien de la défense, Yoav Gallant, a quant à lui déclaré que son pays se trouvait dans une "guerre à plusieurs arènes, nous sommes attaqués depuis sept secteurs différents", faisant référence à Gaza, au Liban, à la Syrie, à la Cisjordanie, à l'Irak, au Yémen et à l'Iran.

C'est un scénario que les États-Unis, et en particulier M. Biden, ne peuvent pas laisser devenir une réalité à long terme.

