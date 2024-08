Les Cowboys de Dallas sont devenus la première franchise sportive à dépasser les 10 milliards de dollars, selon Sportico.

Les Cowboys, propriété de Jerry Jones, ont été estimés à 10,32 milliards de dollars, de loin la franchise la plus valorisée de la ligue et une augmentation de plus d'un milliard de dollars par rapport à l'estimation précédente de 9,2 milliards de dollars en février.

Jones, 81 ans, a acheté « l'équipe d'Amérique » en 1989 pour une estimation de 140 millions de dollars (environ 355 millions de dollars en 2024) et a transformé l'organisation en une puissance financière. En servant également de directeur général de l'équipe, il a supervisé le succès initial et a aidé à créer l'une des équipes les plus dominantes des années 90, remportant le Super Bowl en 1992, 1993 et 1995.

Cependant, les Cowboys ont eu du mal à reproduire cette magie ces dernières années et n'ont remporté que cinq victoires en playoffs depuis qu'ils ont remporté le trophée Lombardi pour la dernière fois il y a 28 ans. Récemment, Dallas a subi une défaite humiliante au tour sauvage contre les Green Bay Packers lors des séries éliminatoires de 2023, malgré avoir terminé à la deuxième place dans la NFC et avoir Dak Prescott, finaliste du titre de MVP, sur la liste.

Une saison morte relativement calme a suivi, même si Jones a déclaré que lui et l'équipe étaient « à fond » pour la campagne de 2024. Les Cowboys restent immensément populaires, générant une estimation de revenus de 1,2 milliard de dollars en 2023, soit 50 % de plus que la deuxième équipe de la NFL, les Los Angeles Rams, selon Sportico.

Les Rams sont valorisés à 7,79 milliards de dollars et ont dépassé les New York Giants pour prendre la deuxième place, mais ne sont pas au même niveau que Dallas. Les New England Patriots restent à la 4e place du classement, malgré les difficultés sur le terrain et le départ de Bill Belichick - avec une valeur de 7,31 milliards de dollars, tandis que les San Francisco 49ers ferment le top 5 avec une valeur de 6,86 milliards de dollars.

Les plus grandes progressions par rapport au classement de l'année dernière sont les Tampa Bay Buccaneers, qui sautent 12 places pour atteindre la 16e place avec une valeur de 5,5 milliards de dollars, en hausse de 33 %. Les Los Angeles Chargers sont les plus grandes déceptions, tombant de quatre places pour atteindre la 22e place.

Selon les recherches de Sportico, la franchise moyenne de la NFL est valorisée à 5,93 milliards de dollars, une amélioration de 15,4 % par rapport à l'année dernière, à mesure que la ligue continue d'être le sport le plus financièrement réussi au monde en termes de valeur des équipes.

Avec 4,71 milliards de dollars, les Cincinnati Bengals sont la franchise la moins valorisée de la ligue - seuls 15 franchises non NFL de la liste de février de Sportico des 100 franchises

