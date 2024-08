- Les coûts en hausse, la disponibilité en diminution - la situation dans les aéroports allemands

Les prix des billets d'avion ont explosé ces dernières années, avec une augmentation de 31,9 % pour les vols vers des destinations européennes au premier semestre 2023 par rapport à l'année précédente, selon l'Office fédéral de la statistique. Des facteurs tels que les prix élevés du carburant et les salaires plus élevés pour le personnel de sécurité ont incité les compagnies aériennes à répercuter ces coûts sur les clients. Cependant, la demande des clients pour payer des prix plus élevés n'a pas suivi la hausse des coûts, ce qui a entraîné une augmentation plus lente des prix des vols de 2,7 % au premier semestre 2024. Cela a posé des problèmes aux compagnies aériennes, Ryanair ayant annoncé cette semaine qu'elle retirerait des avions de Berlin et supprimerait six itinéraires de son programme.

Réduction des offres de vols dans les aéroports allemands

Ce n'est pas un cas isolé. L'Association fédérale allemande du transport aérien (BDL) montre comment le nombre de vols dans les aéroports allemands diminue, en prenant Stuttgart comme exemple. Entre 2019 et 2024, 17 liaisons avec des villes européennes ont été supprimées à Stuttgart, tandis que seules sept nouvelles ont été ajoutées. La fréquence sur les itinéraires existants a diminué considérablement, passant sous la barre des 30 % pour Lisbonne. Alors que le nombre de passagers a déjà atteint les niveaux d'avant la pandémie dans d'autres grands pays européens, les aéroports allemands sont en retard, avec seulement 83 % du volume de trafic de 2019 enregistré au premier semestre 2024.

Taxes et frais plus élevés touchent les compagnies aériennes à bas prix

Les compagnies aériennes attribuent la principale cause de ces hausses à des taxes et des frais plus élevés, qui ont augmenté de plus de 20 % en mai. Chaque passager doit maintenant payer entre 15,53 et 70,83 euros en plus du prix du billet. Le coût du contrôle de sécurité est également prévu pour augmenter, passant d'un maximum de dix euros à jusqu'à 15 euros en 2025. La BDL affirme que les taxes et les droits ont presque doublé depuis 2020. De plus, les compagnies aériennes seront tenues d'utiliser une petite quantité de carburant durable dans leurs avions à partir de l'année prochaine, qui est considérablement plus cher. Les compagnies aériennes à bas prix comme Ryanair, Easyjet et WizzAir n'ont réussi à atteindre que 71 % de leur volume de trafic de 2019 au premier semestre de l'année.

Coûts plus faibles dans d'autres pays

La BDL a calculé les taxes et les frais pour un vol intra-européen sur un Airbus A320 transportant 150 passagers. En prenant l'exemple de l'aéroport de Stuttgart, les coûts ont augmenté de 2389 euros en 2019 à 4404 euros cette année, soit une augmentation de 84 %. De ce montant, 2330 euros sont consacrés à la taxe sur le transport aérien, 1716 euros à la taxe de sécurité aérienne et 358 euros à la taxe pour le contrôle du trafic aérien. Les augmentations de prix à Stuttgart sont importantes, mais pas uniques. Selon l'association, les coûts ont presque doublé à Düsseldorf. Notamment, les décollages et atterrissages en Allemagne sont considérablement plus chers qu'ailleurs.

Pour compenser ces coûts, les compagnies aériennes mettent en place diverses stratégies. Les bagages à main, qui étaient auparavant gratuits, sont maintenant payants, parfois même plus chers que le billet lui-même. Plusieurs compagnies aériennes à bas prix en Espagne ont été condamnées à une amende de 150 millions d'euros pour surcoûts. Lufthansa, la compagnie aérienne nationale allemande, prévoit d'introduire une surcharge environnementale pour les vols à partir de l'année prochaine, dans le but de couvrir les "coûts supplémentaires en constante augmentation". Cette surcharge sera clairement indiquée pour informer les clients qu'ils paient pour réduire et compenser les émissions de dioxyde de carbone causées par leur vol, plutôt que la compagnie aérienne en tire un bénéfice. Finalement, le client paie tous les coûts et une marge pour la compagnie aérienne qu'il choisit, ou l'offre diminue et finit par disparaître, comme l'offre de Ryanair à Berlin.

