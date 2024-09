- Les coûts du carburant pour les véhicules diesel sont tombés à leur plus bas niveau depuis fin 2021.

La baisse prolongée des prix des carburants se poursuit, entraînant une baisse des prix du diesel au niveau de fin 2021. Selon les données de l'ADAC, le prix de l'E10 se rapproche également des prix d'avant le conflit en Ukraine. Plus précisément, le diesel était vendu en moyenne à 1,553 euro le litre dans tout le pays mardi, un taux non vu depuis le 31 décembre 2021. Les réductions de prix s'élèvent à une baisse significative de 1,7 centime par rapport à la semaine dernière. De plus, le prix de l'E10 super a baissé de 3,0 centimes pour atteindre 1,650 euro le litre, un chiffre dernier vu le 7 janvier 2022.

Les prix des carburants ont été en baisse depuis plusieurs semaines. Les coûts du carburant ont atteint leur sommet en début juillet, avec une baisse des prix du diesel d'environ 13 centimes et de l'E10 d'environ 14 centimes depuis. Notamment, les prix du diesel sont revenus aux niveaux de 2021, malgré une augmentation du prix du CO2, qui est directement reflété dans les prix des carburants. Suite au début de la guerre en Ukraine, les prix du diesel ont explosé en raison de l'augmentation des importations russes.

Il reste incertain si cette tendance à la baisse des prix des carburants se poursuivra, cela dépendra largement des développements des prix du pétrole. Selon Christian Laberer, expert du marché des carburants de l'ADAC, les prix du pétrole ont baissé ces derniers temps, mais il est incertain si cette tendance se poursuivra. "Il y a une possibilité que la Réserve fédérale américaine baisse les taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion, ce qui pourrait potentiellement stimuler la demande de pétrole brut." Les tensions au Moyen-Orient pourraient également éclater, entraînant une augmentation des prix du pétrole.

De plus, il faut prendre en compte un facteur saisonnier dans les semaines et mois à venir pour les prix du diesel. Étant donné que le diesel et le fioul de chauffage ont des similitudes, le début de la saison de fioul de chauffage a souvent entraîné une légère augmentation des prix du diesel. Inversement, il y a généralement un impact inverse au printemps.

Avec la baisse des prix des carburants, le coût de production des véhicules automobiles pourrait diminuer, entraînant potentiellement une baisse des prix pour les consommateurs. Malgré la baisse des prix des carburants, la demande de véhicules électriques continue de croître, indiquant un changement des préférences des consommateurs vers des options plus respectueuses de l'environnement.

Lire aussi: