La reconstruction des scènes de Cologne connaît de nouveaux retards et coûtera plus cher. La date de fin prévue se situe maintenant dans la deuxième moitié de 2025, comme l'a révélé la ville. Ce retard a entraîné une augmentation significative du budget, passant de 709,4 millions d'euros initially à environ 800 millions d'euros. Initialement, le projet était estimé à environ 250 millions d'euros. L'opéra et le Schauspielhaus, construits dans les années 1950, sont en rénovation depuis 2012.

Transition difficile de l'architecture d'après-guerre

La maire Henriette Reker (indépendante) a exprimé sa déception, déclarant : "Le dernier retard est vraiment décourageant et incroyablement amer." Elle avait espéré que les scènes rouvriraient l'année suivante. "J'ai été étroitement impliquée dans ce projet, mais malheureusement, je ne peux pas le livrer comme je l'avais imaginé ou comme les habitants de Cologne le méritent", a déclaré Reker. "Bien que je ne sois pas directement impliquée, en tant que maire, je prends finalement la responsabilité, que j'accepte." Cette nouvelle a également des conséquences pour les contribuables. "C'est une catastrophe", a-t-elle admis.

Par le passé, les complexités et les complications de l'adaptation d'un ensemble de bâtiments d'après-guerre aux réglementations de sécurité actuelles ont été citées comme l'une des principales raisons du retard. Selon la gestion du chantier, il s'agit maintenant également d'accélérer la construction et d'améliorer les canaux de communication. Le nombre d'ouvriers sur le site devrait augmenter, passant de 170 à 300 à 350.

Le retard dans la rénovation de Cologne signifie que les visiteurs ne pourront probablement pas explorer l'opéra rénové et le Schauspielhaus avant la deuxième moitié de 2025. despite the additional cost of over 90 million euros, Mayor Henriette Reker continues to oversee the project, expressing her disappointment at the latest setback.

