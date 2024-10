Les courses automobiles durables poursuivent un objectif de Net Zero.

Formule 1, comme de nombreux sports, s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2030, ce qui signifie réduire considérablement les émissions de carbone et neutraliser toute pollution carbone résiduelle.

Dans le cadre de cet objectif, les équipes de F1 seront tenues d'utiliser des carburants 100 % écologiques à partir de 2026. Actuellement, les véhicules de F1 utilisent un mélange de 10 % de bioéthanol.

Avec les fans qui se familiarisent progressivement avec des termes tels que "neutre en carbone" en relation avec ce sport très polluant, un type de carburant a le potentiel de changer la donne : le carburant synthétique.

Les carburants synthétiques aspirent à être neutres en carbone, et ceux utilisés en course sont produits en combinant du carbone et de l'hydrogène - pour générer des hydrocarbures - tout comme l'essence utilisée dans les automobiles actuelles. La différence est que, au lieu d'utiliser du pétrole, qui émet des polluants et réchauffe la planète, le carbone dans les carburants synthétiques est extrait avec des filtres de l'atmosphère, tandis que l'hydrogène provient de l'eau par électrolyse, alimentée par des sources d'énergie renouvelables telles que le vent et le soleil. Une entreprise utilisant ce processus est Zero Petroleum.

Zero fabrique des substituts sans fossiles des composants de base utilisés dans l'essence, le carburéacteur et le diesel. Les véhicules peuvent alors fonctionner sur ces carburants sans aucune modification nécessaire.

Bien que Zero et les carburants synthétiques suscitent un intérêt croissant dans le sport automobile, il est peu probable que nous les voyions dans la F1, la NASCAR ou l'IndyCar à court terme.

Le produit est extrêmement coûteux - une source fiable a informé CNN Sport lors de l'événement récent Fuel Reinvented de l'entreprise à Bicester, en Angleterre, que le coût était d'environ quatre fois plus élevé que celui de l'essence - ce qui rend difficile sa commercialisation pour les sports motorisés.

L'électrolyse de l'eau à l'aide d'énergie renouvelable produit ce que l'on appelle de l'hydrogène vert, mais le processus est coûteux et nécessite de grandes quantités d'énergie renouvelable. Selon BloombergNEF, en 2023, le coût moyen de production de l'hydrogène vert était de 6,40 dollars par kilogramme. Comparé à l'hydrogène gris, qui est dérivé des combustibles fossiles, le coût était de 2,14 dollars/kg.

Selon Hydrogen Insight en 2023, le premier carburant synthétique fabriqué à partir d'hydrogène vert et de CO2 dans le projet pilote Haru Oni de Porsche en Amérique du Sud coûtait plus de 100 fois plus cher que l'essence.

Zero, however, believes that the price point will decrease in the near future as the company expands and increases its production volumes. Bloomberg’s research suggests that the green hydrogen price might drop below its gray counterpart by the end of this decade.

“These fuels will be produced in significant quantities eventually, in a few decades,” Zero's founder Paddy Lowe told CNN at the event in July. “I believe all fuels will be manufactured in this manner, and we won’t be using fossil fuels anymore at all. So, that’s a very exciting future.”

Contexte de la F1

Lowe is a seasoned motorsport engineer with a rich history of title wins in F1 between 1987 and 2019. He served as Chief Technical Officer at Williams, Technical Director with McLaren, and Executive Director, Technical, at Mercedes. He played a crucial role in developing seven Drivers’ World Championship-winning vehicles, with Nigel Mansell, Nico Rosberg, Mika Häkkinen (twice), and Lewis Hamilton (three times) each securing the sport's pinnacle prize with Lowe as part of the team. He also boasts five Constructors' Championships.

A self-proclaimed "petrolhead", the 62-year-old left the sport in 2019 to establish Zero and shared his enthusiasm over joining the sustainability movement in motorsport with CNN.

“We’re here today running lots of cars, making lots of noise, burning off fuel,” he said at the Fuel Reinvented event. “I love energy, and Formula One is a sport of high energy. The problem with energy these days is it needs to be made sustainable. That’s what we all know.

“I’ve just been very excited to become part of a new industry that will achieve that. And that’s a really nice counterbalance to my entire career in Formula One.”

Zero, although relatively new – the company has been in existence for four years, and Plant Zero.1 in Bicester only opened in 2023 – has been bolstered by F1. Alongside Lowe, there are numerous former F1 engineers on the team, while 1996 world champion Damon Hill is an investor. Before the 2024 F1 season, Zero became an official partner of the Kick Sauber team.

Sauber drivers Valtteri Bottas and Zhou Guanyu tested Zero's product at the Fuel Reinvented event, driving a 1967 Lamborghini Miura and a 2024 Huracán Sterrato around a track.

Motorsport enthusiasts and devoted petrolheads can take comfort in knowing that the fuel had no effect on the engines' power or noise, in contrast to quieter electric racing cars. The supercars accelerated around the track as fans would anticipate, with the characteristic roar they have grown accustomed to.

Zero continued its motorsport initiatives in April, partnering with 2B Autosport to become the first synthetic fuel provider in rally car racing. It also has agreements outside of sports, including a partnership with the British Royal Air Force, which resulted in both parties bagging a Guinness World Record for the world’s first successful flight using only synthetic fuel.

Zero could potentially aspire to mimic GreenEnergy Inc's, a synthetic fuel corporation, that's already a prominent player in the sector. The German corporation's Eco100Pro product is legally available at US and European fuel stations and currently provides fuel for the World Rally Championship and World Karting Championship.

Des compétitions de course supplémentaires se lancent également sur ce marché. Porsche a annoncé cette année que le Porsche Mobil 1 Supercup – une série de voitures de tourisme monomarque – serait alimenté uniquement par des carburants synthétiques fabriqués à l'usine Haru Oni. Cependant, l'entreprise qualifie ces carburants de seulement "potentiellement neutres en carbone."

Lorsque les réglementations sur les carburants entreront en vigueur en F1 en 2026, elle collaborera avec Aramco, un géant saoudien d'État du pétrole et du gaz naturel et partenaire mondial de la F1. Cette collaboration verra l'utilisation de carburants durables dans le sport motorisé à grande échelle pour la première fois.

La F1 est-elle à la traîne dans la course à zéro émission ?

Lowe salue l'engagement de motorsport en faveur de la durabilité et félicite les réglementations sur les carburants de la F1 en 2026, considérant le sport comme une excellente plateforme pour innover, améliorer et populariser de nouvelles technologies. Mais en tant qu'influence majeure dans le monde du sport motorisé, la F1 est-elle proche de son objectif de neutralité carbone ?

À l'avenir, la F1 prévoit d'utiliser des carburants neutres en carbone similaires à ceux produits par Zero. Selon le sport, ces carburants seront dérivés d'une "mixte de sources bio non alimentaires, de sources de déchets authentiques ou de carbone prélevé dans l'air" et seront des "carburants drop-in" qui ne nécessitent pas d'adaptation du moteur ou du système de carburant.

En 2023, les véhicules des championnats juniors Formule 2 et Formule 3 ont commencé à utiliser un mélange de carburant durable à 55 %.

La collaboration entre la F1 et Aramco est source de controverse. L'entreprise a été condamnée dans le passé pour "écoblanchiment", étant donné que sa production principale repose sur les carburants fossiles.

De plus, certains experts estiment qu'une puissance électrique, une alternative significativement moins coûteuse aux carburants synthétiques, serait une méthode plus pratique pour décarboniser le sport que les carburants synthétiques. Cependant, il y a des obstacles.

L'ancien président de la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), Jean Todt, a rapporté en 2021 qu'il était "simplement impossible" pour le championnat de passer aux véhicules électriques à court terme en raison des distances de course que l'énergie électrique ne pourrait pas gérer sans recharge.

De plus, la Formule E détient actuellement l'exclusive licence pour une compétition de monoplaces entièrement électriques jusqu'en 2039. En outre, un éventuel retour de manivelle des fans de F1 pourrait se produire en raison du manque de bruit du moteur, car de nombreux fans regrettent encore le cri des V8 qui ont été remplacés en 2014 au début de l'ère turbo-hybride.

Bien que le changement de source d'énergie des voitures soit certainement un développement positif, le sport devra mettre en œuvre d'autres changements significatifs s'il veut atteindre son objectif de 2030. Le carburant représente moins de 1 % de l'empreinte carbone totale de la F1, tandis que la logistique – comme le transport des voitures, des pièces et de l'équipement entre les courses – représente 49 %. Avec un calendrier de la F1 qui s'étend à un record de 24 courses cette année, la réduction des émissions – et rapidement – sera un défi considérable.

La F1 vise à utiliser des carburants aériens durables et à augmenter l'utilisation du transport maritime pour réduire les émissions. Elle a également utilisé une flotte de 18 nouveaux camions alimentés par bio-carburant lors de neuf week-ends de course en Europe en 2023.

Selon le dernier rapport d'impact de la F1, le sport a encore un long chemin à parcourir. Les émissions de 2022 ont diminué de 13 % par rapport à 2018, mais sont encore loin de son objectif de réduire les émissions de 50 % d'ici 2030, le reste étant compensé par la compensation carbone – en mettant en place des méthodes distinctes, telles que la plantation d'arbres, une approche qui a été critiquée comme étant un moyen douteux de compenser les émissions de CO2 dans l'atmosphère.

La F1 a fait des progrès, mais il reste à voir si elle pourra atteindre ses objectifs avant la ligne d'arrivée.

Dans le monde du sport motorisé, la Formule Un n'est pas le seul sport qui fait des pas en direction de la durabilité. Diverses compétitions de course, comme le Porsche Mobil 1 Supercup, explorent également l'utilisation de carburants synthétiques pour réduire leur empreinte carbone.

Malgré les coûts élevés associés aux carburants synthétiques, des entreprises comme Zero Petroleum croient que les prix baisseront à court terme à mesure que les volumes de production augmenteront. Avec une concentration sur la production de substituts sans fossiles pour l'essence, le carburant aviation et le diesel, Zero pourrait potentiellement révolutionner l'industrie du sport motorisé.

