Les coureurs de lames : La puissante mystique du sabre de samouraï

Le général Tokugawa Ieyasu, du XVIIe siècle, a déclaré que la lame courbe emblématique était "l'âme du samouraï", symbolisant la dévotion d'un guerrier à son art.

Depuis plus de 1 000 ans, les maîtres épéistes japonais fournissent des armes dignes de cette sublime responsabilité et sont les premiers au monde à respecter les normes d'artisanat, de beauté et de mysticisme.

Plus d'une centaine d'épées produites au cours des premières périodes ont aujourd'hui acquis le statut de trésor national, ce qui témoigne de l'affection qu'elles suscitent et de la nécessité urgente de les préserver, après la perte d'un grand nombre d'entre elles au cours de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation alliée qui s'en est suivie. Mais les "katana" non protégés produits par les anciens maîtres sont très prisés et attirent des sommes considérables de la part des connaisseurs et des collectionneurs nationaux et étrangers, allant de quelques milliers de dollars à 418 000 dollars pour un classique du XIIIe siècle vendu aux enchères.

Pour un jeune diplômé canadien de 22 ans, arrivé au Japon en 1993 en tant que professeur d'anglais et qui a passé la décennie suivante à développer une fascination pour la culture et l'histoire de ce pays, les lames représentaient une opportunité irrésistible.

Au fond du trou du lapin

"J'ai commencé par un site web (en 2006) qui vendait des objets d'art et d'artisanat traditionnels, des poupées aux couteaux de cuisine", raconte Pablo Kuntz. "J'ai imprimé un catalogue pour les forces armées américaines au Japon et ils sont tous devenus fous des couteaux. Quelqu'un m'a demandé si je pouvais avoir un sabre de samouraï".

M. Kuntz était sceptique quant à la possibilité de créer une entreprise viable avec des nouveautés coûteuses, mais par chance, une amie de sa femme était collectionneuse d'épées. Il en a pris une poignée et s'est rapidement rendu compte qu'il existait un marché dédié à ces objets - et qu'il tombait sous leur charme.

"J'ai vécu au Japon pendant dix ans et j'ai pu comprendre la culture et la philosophie bien mieux que jamais auparavant grâce aux sabres. Lorsque je me suis lancé, j'ai rencontré quelques autres personnes qui partageaient ma passion et tout s'est enchaîné".

"Lorsque j'ai commencé, je pensais qu'un client achèterait une pièce en guise de souvenir du Japon, mais je me suis vite rendu compte que ce n'était pas le cas [...]. Les clients achètent facilement une demi-douzaine de pièces et continuent à les collectionner".

Le Canadien a passé des années à construire un réseau d'artisans, de fournisseurs et d'experts qui s'est avéré être l'épine dorsale de son entreprise, l'aidant à contourner les barrières culturelles et à maintenir un stock de haute qualité.

"Je ne participe pas aux ventes aux enchères auxquelles les marchands traditionnels se rendent plusieurs fois par mois. Les gens que je connais me disent simplement 'il y a quelque chose que je pense que vous aimeriez' - c'est comme ça que je m'approvisionne. Lorsque je suis au Japon, les gens me montrent beaucoup de choses.

La touche personnelle

Son entreprise, Unique Japan, vend aujourd'hui 100 sabres par an à plus de 20 pays, de l'Arabie saoudite à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce qui en fait l'une des plus grandes entreprises internationales, mais M. Kuntz transmet l'approche personnelle aux acheteurs et espère capter leur imagination.

"Je suis un grand fan du marketing basé sur l'éducation", explique-t-il. "J'essaie d'éduquer les gens sur les épées avec des articles longs et utiles. Je veux encourager les gens à aller plus loin et les faire réfléchir sur les épées. Un client a dit qu'il s'agissait d'un "achat impulsif sur 30 ans", car il lui a fallu tout ce temps pour avoir la confiance nécessaire pour le faire.

"Je veux travailler dans les limites de leur budget et trouver la bonne pièce pour eux, car il est satisfaisant de savoir que quelque chose est unique. Ils peuvent obtenir toutes les informations - qui l'a fabriqué, où il a travaillé, qui était son sensei (professeur). Plus vous partagez d'informations, plus les clients apprécient. Si vous regardez dans le détail, vous pouvez établir un rapport et une appréciation profonde... Laissez-vous emporter".

Les clients typiques sont des hommes d'affaires qui s'identifient au style de vie et aux valeurs des samouraïs, explique M. Kuntz.

"Ce sont souvent des gens qui ont réussi et qui considèrent le sabre comme un symbole. Il est associé au pouvoir et à la responsabilité, au sentiment de prendre soin des gens. Un samouraï a plusieurs personnes (à charge), un chef d'entreprise peut en employer des centaines".

La permanence des sabres est également un élément clé. Elles sont extraordinairement résistantes, résultat d'un processus de fabrication unique qui consiste à plier l'acier à plusieurs reprises pour le renforcer. Avec un minimum d'entretien (polissage et huilage), elles peuvent rester en parfait état pendant des siècles. Cette longévité leur permet de passer entre les mains de nombreux propriétaires, et souvent de rester dans une famille pendant des générations, un cadeau commun de père en fils.

La nouvelle génération

Si Unique Japan vend des sabres classiques des anciens maîtres, quelques centaines de sabreurs et 22 maîtres sont toujours en activité et produisent la nouvelle génération.

"Je vends des épées modernes parce qu'il est difficile d'évaluer les épées anciennes et de connaître leur valeur réelle", explique Shunsuke Okashita, propriétaire de Jidai Japanese Swords dans la ville de Kobe. Il explique que nombre de ses clients sont des combattants d'iaido (un art martial japonais basé sur le sabre) qui préfèrent les armes neuves et bon marché.

Mais moins cher ne signifie pas inférieur. Jidai vend des sabres produits par un maître primé issu d'une illustre dynastie.

"Kanekuni Ogawa est célèbre. Les gens suivent sa littérature", explique M. Okashita. "Mais comme il est décédé en 2013, le sabreur que je demande est son fils Mitsutoshi.

Jidai a également réussi à développer le commerce international et les exportations à travers le monde, mais le transport des sabres peut être un défi, dit le marchand :

"Récemment, certaines compagnies aériennes ont rejeté les sabres parce qu'ils étaient dangereux, à cause d'ISIS".

Il y a d'autres défis ; plusieurs pays d'Europe, d'Afrique et du Moyen-Orient n'autorisent pas l'expédition directe des sabres. Le ministère japonais des affaires culturelles doit être informé des exportations afin de pouvoir vérifier que les trésors nationaux ne sont pas perdus. En 2014, Google Adwords a interdit les produits contenant le mot "sabre".

Ces facteurs ont favorisé la montée en puissance de concurrents moins chers, notamment en Chine. Mais le statut et la demande de sabres japonais ne sont pas menacés dans un avenir prévisible, estime Paul Martin, un champion de karaté britannique devenu expert en sabres.

"Il est difficile d'envisager une baisse des normes, car tous les sabreurs sont agréés et ne peuvent produire que deux sabres longs ou trois sabres courts par mois", explique-t-il. "La qualité varie, mais les traditions sont fortes.

Les épées conservent également une importance unique au Japon, ce qui devrait garantir leur avenir.

"D'un point de vue culturel, les Japonais achèteront toujours des poignards à des fins de prestige ou de protection, les apportant aux funérailles et les laissant dans les sanctuaires", explique M. Martin. "On craint que l'artisanat ne meure, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Il y a toujours un nouvel afflux de personnes intéressées, et de personnes qui l'ont toujours été.

Dans son pays d'origine et au-delà, l'"âme du samouraï" continue de grossir les rangs des adeptes.

