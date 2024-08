- Les coups de pied de Würzburg sont très confiants.

À la suite d'un match serré en DFB-Pokal, les Würzburger Kickers, déçus, ont reçu des encouragements de leurs fans passionnés lors de leur tour d'honneur. "Tenez bon," leur ont répété leurs supporteurs.

Les Würzburger Kickers ont une fois de plus échoué à se qualifier pour le deuxième tour de ce tournoi lucratif, s'inclinant cette fois face à l'équipe de Bundesliga, TSG 1899 Hoffenheim, lors d'un intense tir au but. Se qualifier pour le deuxième tour aurait récompensé l'outsider d'un prix de 418 906 euros.

Farahnak dépasse son propre gardien

"Bien sûr, c'est gratifiant d'être acclamé, mais nous devons aussi être honnêtes : nous sommes toujours éliminés," a déclaré l'entraîneur Markus Zschiesche après la défaite de son équipe de quatrième division par 3-5 aux tirs au but face au concurrent de la Ligue Europa. "Nous avions le potentiel pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Mais si vous marquez le but décisif dans un match comme celui d'aujourd'hui et avancez vraiment, ce serait sensationnel."

Les audacieux Unterfranken étaient en effet sur le point d'accomplir quelque chose d'inimaginable. Une erreur du gardien remplaçant Luca Philipp a permis à Enes Kuc, qui avait remplacé au dernier moment le blessé Theo Harz, de mettre les ambitieux outsiders en tête 1-0 devant 9 511 spectateurs après seulement 11 minutes. Un but contre son camp d'Ebrahim Farahnak (18), qui avait récemment rejoint l'équipe d'Altglienicke, a alors laissé son propre gardien Johann Hipper stupéfait et a remis les Kraichgauer dans le match.

Moritz Hannemann de Würzburg (100) a ensuite repris l'avantage, mais Marius Bülter (107) a égalisé pour Hoffenheim. Ce n'est qu'au cours de la séance de tirs au but que le gardien de Hoffenheim Philipp a fait une sauvegarde cruciale contre le capitaine Dominik Meisel, brisant les espoirs de la coupe des hôtes. "Si nous maintenons ce niveau de performance dans chaque match cette saison, nous serons difficiles à battre. Nous conserverons alors notre solide rôle," a déclaré l'entraîneur Zschiesche avec optimisme.

Tout le monde doit 'donner le meilleur de soi-même'

Würzburg a remporté le championnat de Regionalliga Bayern la saison dernière, mais a été éliminé en barrage de promotion face à Hannover 96 II lors d'une séance de tirs au but. Cette saison, les Kickers sont huitièmes après cinq matches, avec un match restant.

"Nous emporterons beaucoup de confiance avec nous, car nous avons prouvé ce que nous valons," a déclaré Hannemann après la vaillante performance de l'équipe de la Regionalliga. "Si tout le monde donne le meilleur de soi-même, nous pouvons accomplir de grandes choses."

Malgré leur récente défaite aux tirs au but face à Hoffenheim, les Würzburger Kickers ont montré leur potentiel pour surprendre l'équipe de division supérieure. Hannemann, reflétant l'esprit de l'équipe, a exhorté : "Si tout le monde donne le meilleur de soi-même, nous pouvons accomplir de grandes choses."

Malgré leur défaite décevante en DFB-Pokal, les Würzburger Kickers restent optimistes pour les futurs succès, cherchant à maintenir leur niveau de performance dans chaque match de cette saison.

