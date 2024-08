- Les couples mariés sont deux fois plus susceptibles de commettre une fraude téléphonique.

Escrocs téléphoniques ont ciblé à deux reprises un couple d'Upper Bavière, dérobant de l'or, des bijoux et de l'argent d'une valeur de plusieurs milliers d'euros. Le couple de 79 ans et sa femme de 74 ans, originaires du district de Bad Tölz-Wolfratshausen, ont été attirés dans différents endroits. La police a rapporté que tandis que l'homme remettait des objets de valeur à un collectionneur à Garmisch-Partenkirchen le mercredi, sa femme était appelée à nouveau et dirigée vers Ingolstadt, où elle a remis des pièces d'une valeur à cinq chiffres à un collectionneur.

Les escrocs ont prétendument dit à la femme de 74 ans que plus d'argent était nécessaire pour payer la caution de leur fille, qui avait causé un accident fatal. Ce n'est qu'après leur retour à la maison qu'ils ont réalisé qu'ils avaient été dupés à deux reprises. La police enquête sur l'affaire.

