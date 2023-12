Les coulisses de la restauration de la cathédrale Notre-Dame, d'un coût de 760 millions de dollars

Alors que les touristes et les Parisiens se rassemblent devant la cathédrale classée par l'UNESCO pour admirer le retour de l'un de ses éléments les plus emblématiques - pour l'instant encore entouré d'échafaudages - le chantier de Notre-Dame continue de tourner à plein régime. Près de 500 artisans s'affairent à la reconstruction de l'édifice, afin que le monument parisien soit prêt pour sa réouverture au public dans moins d'un an.

"C'est fascinant de voir comment quelque chose d'une telle valeur historique est restauré", a déclaré Stephan Book, un touriste venu de Suède pour visiter Paris avec sa fille et son père âgé de 80 ans. "Et l'ambition de faire tout cela en cinq ans", a-t-il ajouté, "c'est comme lorsque Kennedy a dit que (les humains) allaient aller sur la lune".

Lors d'une récente visite du chantier, le président Emmanuel Macron a promis que les travaux étaient "dans les temps" pour que Notre-Dame ouvre au public le 8 décembre 2024, cinq ans et sept mois après l'incendie qui a détruit de grandes parties de l'édifice vieux de 860 ans en avril 2019.

"D'ici les Jeux olympiques (en juillet), nous devrions avoir dégrafé la partie supérieure de la flèche et achevé la majeure partie de la toiture, afin que les Parisiens et les visiteurs du monde entier puissent voir à quel point la réouverture de la cathédrale est proche", a déclaré Philippe Jost, de la Reconstruction de Notre-Dame de Paris (l'organisme public responsable de la conservation et de la restauration de la cathédrale), au Parlement français le 13 décembre.

D'ores et déjà, ceux qui admirent la structure gothique de l'extérieur sont enthousiasmés par la perspective de pouvoir entrer à nouveau dans la cathédrale.

"La première fois que je suis venu à Paris, c'était il y a 60 ans, puis il y a 40 ans", a déclaré Göran Book, le père de Stephan, qui se souvient d'être entré dans Notre-Dame lors de chacune de ses précédentes visites à Paris. "Aujourd'hui, j'ai 80 ans", ajoute-t-il. "Si je suis encore en vie l'année prochaine, il faudra que je revienne pour voir la réouverture.

Un effort monumental

Selon Rebuilding Notre Dame de Paris, près de 250 entreprises et ateliers d'art dans toute la France sont chargés de "travailler à la renaissance de la cathédrale". Il s'agit de charpentiers, de tailleurs de pierre, d'échafaudeurs, de sculpteurs, de doreurs, de verriers et même de facteurs d'orgues, qui restaurent les 8 000 tuyaux et les 115 jeux du grand orgue de Notre-Dame, le plus grand de France.

Après l'incendie de 2019, les deux premières années de travaux ont été consacrées à la mise en sécurité de l'édifice, à la réalisation des études de projet et à l'attribution des marchés. La phase de restauration a ensuite officiellement débuté en septembre 2021.

Ces derniers mois, les avancées les plus visibles ont porté sur la restauration de la charpente, de la flèche et des grandes galeries supérieures.

Alban Dubois, serveur au Café Panis, juste en face de Notre Dame, a observé les progrès quotidiens depuis les fenêtres de son lieu de travail.

Il était là, en train de servir les tables, le jour du fameux incendie, et se souvient d'avoir observé avec stupeur les flammes grandir et les vitres de son restaurant devenir progressivement plus chaudes. "Les gens se sont rassemblés (dans le restaurant) et ont regardé, impuissants, ce qui s'est passé", a-t-il déclaré. "Certains pleuraient... C'était très triste.

Aujourd'hui, M. Dubois attend avec impatience la réouverture de la cathédrale et prédit que de nombreuses personnes s'y arrêteront pour la visiter. "Même si Notre Dame est là depuis tant d'années, ce sera un peu comme une inauguration", a-t-il déclaré.

Selon M. Jost, 14 millions de visiteurs devraient "affluer pour voir les résultats de la restauration".

Marquer le 21e siècle

Alors que l'aspect original de Notre-Dame sera restauré, le président Macron a également exprimé le souhait que notre siècle "ait sa place parmi les nombreux autres qui figurent dans les œuvres de cette cathédrale".

Au début du mois, il a annoncé un concours permettant à des artistes contemporains de recréer six des vitraux du côté sud de Notre-Dame, afin de "marquer ce XXIe siècle".

De même, le nom du général français qui supervisait la reconstruction de Notre-Dame avant sa mort dans un accident de montagne au début de l'année a été gravé dans le bois de la flèche. Jean-Louis Georgelin "fera à jamais" partie de Notre-Dame, a déclaré M. Macron, qui a personnellement participé au processus de gravure le 8 décembre, jour où la flèche en chêne de la cathédrale a retrouvé sa place.

Les noms d'autres personnes ayant participé à la reconstruction de Notre-Dame ont également été gravés de manière permanente dans la nouvelle cathédrale. Le 16 décembre, un tube scellé a été placé à l'intérieur du coq doré fixé au sommet de la flèche. Il contient un document énumérant les 2 000 noms des personnes ayant participé aux travaux.

Le précédent coq de la flèche de la cathédrale avait été retrouvé, abîmé dans les décombres, le lendemain de l'incendie. Il contenait les reliques (restes mortels) de saint Denis et de sainte Geneviève, ainsi qu'un fragment de la couronne d'épines du Christ, qui sont restés intacts et ont été placés à l'intérieur du nouveau coq, selon le diocèse de Paris.

L'ancien coq, ainsi que les six vitraux destinés à être remplacés, seront conservés dans un nouveau musée dédié à Notre-Dame, dont l'ouverture a été annoncée récemment par M. Macron. "Ce sera un musée d'art, un musée d'histoire, un musée pour décrire le chantier permanent de Notre-Dame de Paris", a-t-il déclaré.

Le coût de la reconstruction de Notre-Dame devrait s'élever à environ 700 millions d'euros (767 millions de dollars américains). Au total, 846 millions d'euros (928 millions de dollars) ont été collectés auprès de 340 000 donateurs dans 150 pays, selon Rebuilding Notre Dame de Paris.

M. Jost a déclaré que l'argent des dons qui n'est pas dépensé pour la reconstruction sera probablement utilisé pour "bénéficier à la cathédrale" d'une autre manière.

Source: edition.cnn.com