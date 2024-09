- Les cotisations au fonds de pension pourraient être bénéfiques pour les fonctionnaires et les travailleurs indépendants.

Publié initialement en juin 2024, nous partageons à nouveau ce contenu.

Selon les estimations du Conseil d'experts, si les travailleurs indépendants étaient intégrés aux régimes de retraite obligatoires, cela produirait "des impacts mineurs mais bénéfiques" dans les années 2030. À leur retraite, l'avantage se réduirait. Toutefois, en 2080, cette intégration continuerait de présenter des résultats légèrement favorables. Même une extension aux fonctionnaires futurs pourrait soulager la charge financière du fonds de pension "à court et moyen terme", à condition que seuls les contributeurs soient initialement impliqués sans distribution de pensions supplémentaires.

Le calcul initial suggère que ce mouvement entraînerait une réduction des taux de cotisation pour tous les assurés. "L'impact favorable sur les taux de cotisation est susceptible de s'inverser en raison des prestations de retraite plus élevées à long terme autour de la mi-2070", expliquent les économistes.

Financer le fonds de pension par des taxes

Elargir la base de participants n'est pas une solution magique pour remédier à la situation du fonds de pension. De plus, le gouvernement pourrait même offrir une pension supplémentaire aux fonctionnaires, similaire à celles du secteur public, en plus de la pension habituelle. La pension moyenne actuelle s'élève à environ 3240 euros par mois - plus du double de la pension de base nette. Les dépenses de l'État pour les pensions de la fonction publique dépassent déjà 53 milliards d'euros par an.

Le financement ne disparaîtra pas pour autant. Les pensionnés actuels et les fonctionnaires actifs ayant des droits à la pension continueront de vivre pendant de nombreuses années. Indirectement, à la fois les fonctionnaires et les travailleurs indépendants financent les prestations de retraite : par le biais de la subvention annuelle des recettes fiscales, actuellement d'environ 116 milliards d'euros.

