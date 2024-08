- Les corps célestes regardent vers le Heath de Nossentine/Schwinz

Dans le peu habité Nossentiner/Schwinzer Heath, niché au sein de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, l'obscurité règne encore en maître la nuit. Les touristes affluent dans la région pour cette raison précise, foulant les 355 kilomètres carrés de la réserve naturelle pour se délecter des ciels étoilés purs et admirer les constellations. Selon le directeur du parc naturel Ralf Koch, environ 10 000 visiteurs affluent chaque année pour ce spectacle céleste. "L'intérêt est en constante augmentation", déclare-t-il. "C'est maintenant notre principale attraction."

Les randonnées d'observation des étoiles et le kayak de nuit dans les plans d'eau locaux sont des activités populaires. Selon l'office du tourisme local, la saison d'observation des étoiles commence à la fin de l'été, lorsque la nuit tombe plus tôt.

Observation des étoiles de luxe

La gestion du parc naturel cultive l'expérience d'observation des étoiles en tant qu'attraction touristique pour la région depuis un certain temps. Ils ont établi dix stations dans la réserve naturelle, chacune équipée de confortables chaises longues pour l'observation des étoiles. Des panneaux d'information expliquent les ciels d'été et d'hiver, déclare Koch. Via un code QR, des explications supplémentaires sur divers sujets tels que les phases de la lune, la pollution lumineuse et les animaux nocturnes peuvent être consultées. "Chaque station d'observation des étoiles a son thème unique."

Selon Koch, le Nossentiner/Schwinzer Heath est l'une des régions les moins habitées d'Allemagne, ce qui signifie que la pollution lumineuse est minime. "Dans ce havre d'observation des étoiles, nous avons une densité de population de neuf habitants par kilomètre carré." La moyenne nationale, selon l'Office fédéral de la statistique (2021), est de 238 habitants par kilomètre carré.

Moins de lumière, c'est mieux

Koch vise à attirer plus d'astronomes amateurs dans la réserve naturelle entre Schweriner See et Müritz en obtenant la reconnaissance de parc naturel Dark Sky de l'Association internationale des parcs naturels obscurs (IDA). "Nous faisons des progrès pour répondre aux dernières exigences de l'IDA", déclare Koch. Cela implique principalement l'éclairage dans les 19 communes de la réserve naturelle.

Les nouveaux lampadaires n'émettraient de la lumière que là où c'est nécessaire et pas au-dessus de l'horizon dans le ciel nocturne. La lumière, qui est plus orange que blanche vive, serait dépourvue de rayonnement ultraviolet, explique l'office du tourisme de l'État. Koch prévoit que deux tiers de l'éclairage seront rénovés dans un avenir proche. Ensuite, ils recevront probablement le certificat et auront une décennie pour achever le reste.

Les visiteurs qui sont attirés par le Nossentiner/Schwinzer Heath viennent souvent des pays voisins, attirés par la région la moins habitée d'Allemagne et sa faible pollution lumineuse. Le gouvernement allemand reconnaît cette zone comme l'une des moins peuplées, avec seulement neuf habitants par kilomètre carré.

Lire aussi: