Aide pour les entreprises en crise - Les coopératives et les banques soutiennent Baywa

Le groupe Baywa, lourdement endetté, est soutenu par les banques créancières et les actionnaires principaux avec une injection financière à court terme de plus de 500 millions d'euros. Cela vise à assurer la liquidité du groupe mixte, important pour les agriculteurs et l'approvisionnement en denrées alimentaires, notamment dans le sud de l'Allemagne. Selon l'annonce de Baywa, le paquet d'aide comprend plusieurs composantes, principalement des prêts totalisant environ 400 millions d'euros.

Les principales banques créancières fournissent un prêt pont de 272 millions d'euros, valable jusqu'à la fin septembre avec une option de prolongation jusqu'à la fin décembre. Les principaux actionnaires de Baywa, les sociétés de participation des coopératives de Bavière et d'Autriche, à savoir la Bayerische Raiffeisen Beteiligung (BRB) et la Raiffeisen Agrar Invest (RAIG), apportent des prêts participatifs d'actionnaires de 125 millions d'euros. Dans le même temps, Baywa vend sa propre participation de 45 % dans la BRB à la DZ Bank et à la BRB pour 120 millions d'euros. Par ailleurs, la vente de grains et d'une participation plus petite pour un total de 30 millions d'euros en Autriche est incluse.

Des dettes financières de plus de cinq milliards d'euros

Baywa, issu du mouvement coopératif, a des dettes financières à court et à long terme d'environ 5,6 milliards d'euros. La cause immédiate de la crise actuelle est la combinaison des augmentations des taux d'intérêt et des conditions économiques mondiales faibles. En raison de l'augmentation rapide des taux d'intérêt, la charge d'intérêts de Baywa a triplé de 2021 à 2023, s'élevant à 362 millions d'euros. Cette année a également commencé chèrement : rien qu'au premier trimestre de cette année, Baywa a payé 97 millions d'euros d'intérêts aux banques.

Une restructuration à long terme est en suspens

Baywa a été temporairement soulagé de ses difficultés financières, mais cela ne signifie pas une solution à long terme. D'ici mi-septembre, le rapport de restructuration de la société par la société de conseil Roland Berger, mandatée par la direction, est attendu. Compte tenu des milliards d'euros de dettes, il est peu probable que les consultants recommandent que tout continue comme avant chez Baywa. Il est probable que les consultants conseillent de vendre des parts de la société pour retrouver un pied plus stable.

Héritage de l'expansion à crédit

Les dettes de la société S-Dax remontent principalement à l'époque du précédent PDG Klaus Josef Lutz, qui a récemment nié toute responsabilité dans un entretien avec le "Süddeutsche Zeitung". Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bavière siégeait dans le fauteuil de PDG de Baywa jusqu'au printemps 2023. Sous sa direction, l'entreprise s'est transformée d'une simple société de commerce agricole en un groupe mixte présent dans le monde entier.

Actif dans 50 pays

Lutz a développé le nouveau domaine d'activité des énergies renouvelables d'une part. Baywa r.e., une participation majeure, planifie et exploite aujourd'hui des parcs solaires et éoliens dans plusieurs pays. D'autre part, il a considérablement développé le

